Лидер партии ССВ обвинила правительство Германии в игре в русскую рулетку

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство ФРГ новым законом о военной службе "играет в русскую рулетку", рискуя жизнями молодых людей и перспективами, Правительство ФРГ новым законом о военной службе "играет в русскую рулетку", рискуя жизнями молодых людей и перспективами, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

Ранее в пятницу бундестаг проголосовал за законопроект о модернизации военной службы в Германии , сохраняющий добровольную военную службу, но предполагающий введение обязательного медицинского освидетельствования для всех 18-летних юношей и возможность возврата к воинской обязанности в случае нехватки добровольцев.

Бундестаг фактически принял решение о возвращении к воинской обязанности... Если в обозримом будущем добровольцев окажется недостаточно для достижения заявленной НАТО цели по созданию боеспособной армии численностью 260 тысяч активных военнослужащих, призыв будет осуществляться по жребию. Таким образом, федеральное правительство играет в русскую рулетку, рискуя перспективами, а вскоре, возможно, и жизнями молодых людей", - написала Вагенкнехт в соцсети X.

По её словам, вместо того, чтобы настраивать Германию на войну против России , в которой, по оценкам бундесвера, 1 тысяча военнослужащих в день будет "бессмысленно принесена в жертву в качестве пушечного мяса", правительству следовало бы сделать все для того, чтобы поддержать мирное урегулирование на Украине и "вернуться к дипломатии и разрядке".

"ССВ заявляет: нет - обязательной военной службе! Да - миру!", добавила она.

Правящая коалиция Германии ранее согласовала доработанный вариант законопроекта о модернизации военной службы в ФРГ по образцу шведской модели. Возврата к обязательной военной службе, которая была приостановлена в стране в 2011 году, не произойдет, но со следующего года всем молодым гражданам Германии будут приходить по почте анкеты о желании пройти службу в армии (бундесвере).

Заполнение анкет станет обязательным для мужчин и добровольным для женщин. Подходящих кандидатов планируется приглашать на процедуру отбора.

Кроме того, с 1 июля 2027 года вводится обязанность для всех 18-летних юношей проходить медицинское освидетельствование для определения категории годности к военной службе, даже если они не примут решение о добровольной службе.

В случае нехватки добровольцев в бундесвере или ухудшения ситуации с безопасностью бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по необходимости". Пополнять армию в таком случае предлагается в том числе методом "случайного отбора", напоминающего жребий.