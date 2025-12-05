Рейтинг@Mail.ru
Лидер партии ССВ обвинила правительство Германии в игре в русскую рулетку - РИА Новости, 05.12.2025
17:00 05.12.2025
Лидер партии ССВ обвинила правительство Германии в игре в русскую рулетку
Лидер партии ССВ обвинила правительство Германии в игре в русскую рулетку
Лидер партии ССВ обвинила правительство Германии в игре в русскую рулетку

© AP Photo / Michael SohnСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство ФРГ новым законом о военной службе "играет в русскую рулетку", рискуя жизнями молодых людей и перспективами, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
Ранее в пятницу бундестаг проголосовал за законопроект о модернизации военной службы в Германии, сохраняющий добровольную военную службу, но предполагающий введение обязательного медицинского освидетельствования для всех 18-летних юношей и возможность возврата к воинской обязанности в случае нехватки добровольцев.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Опрос показал, что думают немцы о возвращении обязательной военной службы
4 июля, 20:36
"Бундестаг фактически принял решение о возвращении к воинской обязанности... Если в обозримом будущем добровольцев окажется недостаточно для достижения заявленной НАТО цели по созданию боеспособной армии численностью 260 тысяч активных военнослужащих, призыв будет осуществляться по жребию. Таким образом, федеральное правительство играет в русскую рулетку, рискуя перспективами, а вскоре, возможно, и жизнями молодых людей", - написала Вагенкнехт в соцсети X.
По её словам, вместо того, чтобы настраивать Германию на войну против России, в которой, по оценкам бундесвера, 1 тысяча военнослужащих в день будет "бессмысленно принесена в жертву в качестве пушечного мяса", правительству следовало бы сделать все для того, чтобы поддержать мирное урегулирование на Украине и "вернуться к дипломатии и разрядке".
"ССВ заявляет: нет - обязательной военной службе! Да - миру!", добавила она.
Правящая коалиция Германии ранее согласовала доработанный вариант законопроекта о модернизации военной службы в ФРГ по образцу шведской модели. Возврата к обязательной военной службе, которая была приостановлена в стране в 2011 году, не произойдет, но со следующего года всем молодым гражданам Германии будут приходить по почте анкеты о желании пройти службу в армии (бундесвере).
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Школьники в ФРГ анонсировали акцию протеста против закона о военной службе
3 декабря, 02:38
Заполнение анкет станет обязательным для мужчин и добровольным для женщин. Подходящих кандидатов планируется приглашать на процедуру отбора.
Кроме того, с 1 июля 2027 года вводится обязанность для всех 18-летних юношей проходить медицинское освидетельствование для определения категории годности к военной службе, даже если они не примут решение о добровольной службе.
В случае нехватки добровольцев в бундесвере или ухудшения ситуации с безопасностью бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по необходимости". Пополнять армию в таком случае предлагается в том числе методом "случайного отбора", напоминающего жребий.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март 2025 года составляла примерно 182 тысячи человек.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Бундестаг рассмотрит законопроект о модернизации военной службы
00:47
 
