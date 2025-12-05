https://ria.ru/20251205/ushakov-2059997982.html
Ушаков оценил работу зятя Трампа в вопросе урегулирования на Украине
Ушаков оценил работу зятя Трампа в вопросе урегулирования на Украине - РИА Новости, 05.12.2025
Ушаков оценил работу зятя Трампа в вопросе урегулирования на Украине
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер подключился к вопросам украинского урегулирования и работает очень активно, сообщил помощник президента РФ... РИА Новости, 05.12.2025
Ушаков оценил работу зятя Трампа в вопросе урегулирования на Украине
Ушаков: Кушнер работает активно по вопросу урегулирования на Украине