Рейтинг@Mail.ru
Ушаков оценил работу зятя Трампа в вопросе урегулирования на Украине - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 05.12.2025 (обновлено: 11:38 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/ushakov-2059997982.html
Ушаков оценил работу зятя Трампа в вопросе урегулирования на Украине
Ушаков оценил работу зятя Трампа в вопросе урегулирования на Украине - РИА Новости, 05.12.2025
Ушаков оценил работу зятя Трампа в вопросе урегулирования на Украине
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер подключился к вопросам украинского урегулирования и работает очень активно, сообщил помощник президента РФ... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:31:00+03:00
2025-12-05T11:38:00+03:00
в мире
украина
мирный план сша по украине
сша
россия
джаред кушнер
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361012_0:0:3185:1792_1920x0_80_0_0_23b3d47876b26a48477ea919bad7c51c.jpg
https://ria.ru/20251203/ssha-2059642327.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361012_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f2c605016911447f390541537eda1399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мирный план сша по украине, сша, россия, джаред кушнер, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, США, Россия, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Ушаков оценил работу зятя Трампа в вопросе урегулирования на Украине

Ушаков: Кушнер работает активно по вопросу урегулирования на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер подключился к вопросам украинского урегулирования и работает очень активно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
"Кушнер подключился к вопросам российско-украинского урегулирования и работает очень активно", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Звезда".
Владимир Путин и Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о переговорах с Путиным, сообщило Reuters
3 декабря, 22:02
 
В миреУкраинаМирный план США по УкраинеСШАРоссияДжаред КушнерДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала