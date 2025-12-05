Рейтинг@Mail.ru
Россия и США продвигаются вперед в переговорах по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2025
10:53 05.12.2025
Россия и США продвигаются вперед в переговорах по Украине, заявил Ушаков
Россия и США продвигаются вперед в переговорах по Украине, заявил Ушаков
россия, украина, вашингтон (штат), юрий ушаков, владимир путин, мирный план сша по украине
Россия, Украина, Вашингтон (штат), Юрий Ушаков, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Россия и США продвигаются вперед в переговорах по Украине, заявил Ушаков

Ушаков: РФ и США продвигаются в переговорах по урегулированию на Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что в переговорах по урегулированию на Украине с участием российского лидера Владимира ПутинаМосква и Вашингтон продвигаются вперед.
"Все-таки мы в главных переговорах, в которых участвует наш президент, мы, на мой взгляд, продвигаемся", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия готова и дальше работать с командой Трампа по Украине, заявил Ушаков
