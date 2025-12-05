https://ria.ru/20251205/ushakov-2059987429.html
Ушаков рассказал о ходе переговоров с представителями США в Кремле
Ушаков рассказал о ходе переговоров с представителями США в Кремле - РИА Новости, 05.12.2025
Ушаков рассказал о ходе переговоров с представителями США в Кремле
На встрече с представителями США в Кремле все вопросы обсуждались на базе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:50:00+03:00
2025-12-05T10:50:00+03:00
2025-12-05T10:51:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20251205/ushakov-2059985642.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Ушаков рассказал о ходе переговоров с представителями США в Кремле
Ушаков: вопросы встречи в Кремле обсуждались на базе договоренностей Анкориджа