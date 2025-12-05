Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о ходе переговоров с представителями США в Кремле - РИА Новости, 05.12.2025
10:50 05.12.2025 (обновлено: 10:51 05.12.2025)
Ушаков рассказал о ходе переговоров с представителями США в Кремле
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На встрече с представителями США в Кремле все вопросы обсуждались на базе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
"Все обсуждение всех вопросов в Москве происходило на базе тех ключевых пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже", - сказал Ушаков телеканалу "Звезда".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов во время пресс-подхода после встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Ушаков заявил о готовности России продолжить работу с США по Украине
