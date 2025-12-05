https://ria.ru/20251205/ushakov-2059954389.html
Даты новой встречи Путина с Уиткоффом пока нет, заявил Ушаков
Пониманий о дате новой встречи российской стороны со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока нет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 05.12.2025
в мире
сша
россия
украина
стив уиткофф
юрий ушаков
владимир путин
мирный план сша по украине
сша
россия
украина
Ушаков :у Путина нет понимания о дате новой встречи с Уиткоффом