Даты новой встречи Путина с Уиткоффом пока нет, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2025
08:39 05.12.2025
Даты новой встречи Путина с Уиткоффом пока нет, заявил Ушаков
Даты новой встречи Путина с Уиткоффом пока нет, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2025
Даты новой встречи Путина с Уиткоффом пока нет, заявил Ушаков
Пониманий о дате новой встречи российской стороны со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока нет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 05.12.2025
Даты новой встречи Путина с Уиткоффом пока нет, заявил Ушаков

Ушаков :у Путина нет понимания о дате новой встречи с Уиткоффом

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Пониманий о дате новой встречи российской стороны со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока нет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Нет, с Уиткоффом нет", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли понимание о дате новой встречи с Уиткоффом.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Путин прокомментировал план США по Украине
