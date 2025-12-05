Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ дальнего действия
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 05.12.2025 (обновлено: 08:56 05.12.2025)
В Харьковской области уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ дальнего действия
В Харьковской области уничтожили пункты запуска украинских дронов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 05.12.2025
2025
беспилотники
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения СВО
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Харьковской области уничтожили пункты запуска украинских дронов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Уничтожены пункты запуска БПЛА ВСУ дальнего действия в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука", — сказал собеседник агентства.

Боевая работа на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Все мертвы": американский разведчик раскрыл, что случилось с ВСУ
04:05
Также противник провалил контратаку в Харьковской области. Половину штурмовой группы 225-го полка ликвидировали, вторая часть получила ранения и отступила на исходные позиции.

В ответ на атаки дронов ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

В Харьковской области действуют группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а другая — в Сумской области. По последним данным Минобороны, в совокупности на всей зоне ответственности двух группировок Украина потеряла за сутки:
  • около 365 солдат;
  • девять боевых бронированных машин;
  • три орудия полевой артиллерии,
  • 24 автомобиля;
  • семь складов боеприпасов;
  • станцию РЭБ.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
