В Харьковской области уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ дальнего действия

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Харьковской области уничтожили пункты запуска украинских дронов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Уничтожены пункты запуска БПЛА ВСУ дальнего действия в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука", — сказал собеседник агентства.
Также противник провалил контратаку в Харьковской области. Половину штурмовой группы 225-го полка ликвидировали, вторая часть получила ранения и отступила на исходные позиции.
В ответ на атаки дронов ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
В Харьковской области действуют группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а другая — в Сумской области. По последним данным Минобороны, в совокупности на всей зоне ответственности двух группировок Украина потеряла за сутки:
- около 365 солдат;
- девять боевых бронированных машин;
- три орудия полевой артиллерии,
- 24 автомобиля;
- семь складов боеприпасов;
- станцию РЭБ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18