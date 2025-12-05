СМИ: госсекретарь США Рубио вместо Украины занялся Венесуэлой

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио вместо Украины решил заняться Венесуэлой, поскольку считает украинскую тему невыгодной для своего политического будущего, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, на данный момент Рубио сосредоточен на отношениях США с Венесуэлой. По словам неназванного американского дипломата, повышенный интерес госсекретаря к этому направлению связан с желанием укрепить свою власть.
"Ему нужно удовлетворить... состоятельных венесуэльцев во Флориде, которые могут оказаться полезными для его политического будущего. Он считает Украину проигрышной темой в мире MAGA (Make America Great Again, движение, поддерживающее президента США Дональда Трампа - ред.)", - отметил дипломат.
Ранее ВМС США на фоне эскалации в Карибском море подтвердили РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку в регионе. США 16 ноября на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
