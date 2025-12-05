Региональную награду для волонтеров учредят в Тверской области

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. По инициативе активистов в Тверской области будет учреждена региональная награда волонтерам Верхневолжья, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Виталий Королев.

По данным пресс-службы регионального правительства, в День добровольца Королев пообщался с волонтерами, формирующими гуманитарные грузы для бойцов на СВО. В пятницу очередная партия отправлена на передовую с площадки исторического парка "Россия – Моя история".

На фронт от Верхневолжья переданы восемь автомобилей. Они будут задействованы в эвакуации раненых, подвозе грузов и по другим направлениям. Техника предоставлена муниципальными организациями региона. Кроме того, при поддержке жителей и предприятий собраны маскировочные пончо, БПЛА, груз для военных госпиталей и многое другое.

"Помощь фронту всегда будет занимать важное место в работе правительства региона – об этом я говорил президенту на первой встрече. Сегодня пообщался с волонтерами в такой значимый день – День добровольца. Видим, что неравнодушные, бескорыстные люди собирают средства, чтобы помочь фронту. Это большая и важная задача", – подчеркнул Королев, его слова приводит пресс-служба правительства Тверской области.

Он добавил, что регион направляет помощь для военнослужащих с самого начала СВО. "Продолжим эту работу. Хочу поблагодарить всех волонтеров, которые в ней участвуют", – сказал Королев.

Как отметили в пресс-службе, с февраля 2022 года Тверская область отправила в зону специальной военной операции свыше 5,5 тысячи тонн грузов. Вклад в общее дело вносят организации и предприятия Верхневолжья, предпринимательское сообщество, общественные объединения и жители региона.

"Сегодня познакомились с жителем Тверской области Николаем Алексеевичем. У него уникальная личная история. Николай Алексеевич передал свой собственный автомобиль для бойцов СВО в память о своем сыне. Такой пример берет за душу", – поделился Королев.

Глава региона отметил, что область будет поощрять и поддерживать людей, которые посвятили себя добровольчеству. Королев сообщил о решении, которое было принято по инициативе активистов, об учреждении региональной награды волонтерам Верхневолжья.

В настоящее время на платформе волонтерского движения Добро.РФ зарегистрировано около 82 тысяч жителей региона. Большинство из них – молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. В Тверской области действуют добровольческие организации различной направленности: "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", поисково-спасательное объединение "Сова" и многие другие. В работу вовлечены юнармейцы, студотряды Тверской области.