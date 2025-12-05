Рейтинг@Mail.ru
Региональную награду для волонтеров учредят в Тверской области - РИА Новости, 05.12.2025
Тверская область
Тверская область
 
18:18 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/tver-2060183194.html
Региональную награду для волонтеров учредят в Тверской области
Региональную награду для волонтеров учредят в Тверской области - РИА Новости, 05.12.2025
Региональную награду для волонтеров учредят в Тверской области
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. По инициативе активистов в Тверской области будет учреждена региональная награда волонтерам Верхневолжья, сообщил временно... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:18:00+03:00
2025-12-05T18:18:00+03:00
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060181410_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17ba78fd0ad3322499c6dd79e5a148b7.jpg
https://ria.ru/20251205/delegatsiya-2060180655.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060181410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df888515bb119e7ac52078ce4fd2de00.jpg
1920
1920
true
Тверская область
Региональную награду для волонтеров учредят в Тверской области

Королев: в Тверской области будет учреждена региональная награда волонтерам

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиРегиональную награду для волонтеров учредят в Тверской области
Региональную награду для волонтеров учредят в Тверской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Региональную награду для волонтеров учредят в Тверской области
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. По инициативе активистов в Тверской области будет учреждена региональная награда волонтерам Верхневолжья, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Виталий Королев.
По данным пресс-службы регионального правительства, в День добровольца Королев пообщался с волонтерами, формирующими гуманитарные грузы для бойцов на СВО. В пятницу очередная партия отправлена на передовую с площадки исторического парка "Россия – Моя история".
На фронт от Верхневолжья переданы восемь автомобилей. Они будут задействованы в эвакуации раненых, подвозе грузов и по другим направлениям. Техника предоставлена муниципальными организациями региона. Кроме того, при поддержке жителей и предприятий собраны маскировочные пончо, БПЛА, груз для военных госпиталей и многое другое.
"Помощь фронту всегда будет занимать важное место в работе правительства региона – об этом я говорил президенту на первой встрече. Сегодня пообщался с волонтерами в такой значимый день – День добровольца. Видим, что неравнодушные, бескорыстные люди собирают средства, чтобы помочь фронту. Это большая и важная задача", – подчеркнул Королев, его слова приводит пресс-служба правительства Тверской области.
Он добавил, что регион направляет помощь для военнослужащих с самого начала СВО. "Продолжим эту работу. Хочу поблагодарить всех волонтеров, которые в ней участвуют", – сказал Королев.
Как отметили в пресс-службе, с февраля 2022 года Тверская область отправила в зону специальной военной операции свыше 5,5 тысячи тонн грузов. Вклад в общее дело вносят организации и предприятия Верхневолжья, предпринимательское сообщество, общественные объединения и жители региона.
"Сегодня познакомились с жителем Тверской области Николаем Алексеевичем. У него уникальная личная история. Николай Алексеевич передал свой собственный автомобиль для бойцов СВО в память о своем сыне. Такой пример берет за душу", – поделился Королев.
Глава региона отметил, что область будет поощрять и поддерживать людей, которые посвятили себя добровольчеству. Королев сообщил о решении, которое было принято по инициативе активистов, об учреждении региональной награды волонтерам Верхневолжья.
В настоящее время на платформе волонтерского движения Добро.РФ зарегистрировано около 82 тысяч жителей региона. Большинство из них – молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. В Тверской области действуют добровольческие организации различной направленности: "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", поисково-спасательное объединение "Сова" и многие другие. В работу вовлечены юнармейцы, студотряды Тверской области.
Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность в Тверской области, превысило 138 тысяч человек.
