АЭС "Аккую" готова подавать электричество в энергосистему Турции

СТАМБУЛ, 5 дек - РИА Новости. Подготовка оборудования, которое будет обеспечивать поступление электроэнергии с первого энергоблока АЭС "Аккую" в единую энергосистему Турции, завершена на строительной площадке станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".
"На АЭС "Аккую" (сооружается госкорпорацией "Росатом") выполнена подача номинального напряжения от внешней энергосети на часть оборудования комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией 400 кВ (КРУЭ 400 кВ), предназначенного для приема и выдачи в сеть электроэнергии. Операция подтверждает обеспечение готовности оборудования КРУЭ к приему и к выдаче электроэнергии, которая будет вырабатываться первым энергоблоком АЭС "Аккую", в единую энергосистему Турции", - сообщили в пресс-службе.
Турция скоро получит первую энергию с АЭС "Аккую", заявил Эрдоган
15 октября, 19:56
В течение 72 часов после подачи номинального напряжения специалисты контролировали работу оборудования. По итогам трех суток была подтверждена работоспособность, качество монтажа и соответствие требованиям проектной документации систем КРУЭ 400 кВ, предназначенных для приема и распределения электроэнергии первого энергоблока АЭС "Аккую".
"Подача напряжения на оборудование КРУЭ – этапное событие в формировании инфраструктуры выдачи мощности АЭС "Аккую". Эта работа ведется последовательно и в соответствии с требованиями проекта. С учетом того, что нам пришлось менять поставщика оборудования, готовность КРУЭ к постановке под напряжение обеспечена в сжатые сроки. Мы продвигаемся вперед, обеспечивая качество работ на всех объектах, а значит - эксплуатационную надежность будущей АЭС", - заявил генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.
"Это именно то оборудование, которое мы в прошлом году были вынуждены фактически заново законтрактовать в Китае после того, как первоначальный поставщик не смог обеспечить поставку. На сегодняшний день трудности, связанные с поставкой КРУЭ, преодолены – в этом плане определенный запас прочности обеспечивается благодаря гибкой, диверсифицированной сети поставок "Росатома" и взаимопониманию с нашими турецкими партнерами", - заявил председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
"Росатом" планирует сдать первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2026 году
21 августа, 09:03