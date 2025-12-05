Рейтинг@Mail.ru
АЭС "Аккую" готова подавать электричество в энергосистему Турции - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/turtsiya-2059922774.html
АЭС "Аккую" готова подавать электричество в энергосистему Турции
АЭС "Аккую" готова подавать электричество в энергосистему Турции - РИА Новости, 05.12.2025
АЭС "Аккую" готова подавать электричество в энергосистему Турции
Подготовка оборудования, которое будет обеспечивать поступление электроэнергии с первого энергоблока АЭС "Аккую" в единую энергосистему Турции, завершена на... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T00:45:00+03:00
2025-12-05T00:45:00+03:00
турция
китай
россия
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
siemens
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153016/70/1530167038_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_23092a7b657788c2ad714104bf18a70d.jpg
https://ria.ru/20251015/turtsija-2048476953.html
https://ria.ru/20250821/rosatom-2036646136.html
турция
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153016/70/1530167038_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_db2eb32fa2edaa84f24d3c319fa781b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, китай, россия, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", siemens, в мире
Турция, Китай, Россия, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Siemens, В мире
АЭС "Аккую" готова подавать электричество в энергосистему Турции

На АЭС «Аккую» завершили подготовку оборудования для передачи электроэнергии

© РИА Новости / Елена ПалажченкоУказател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Елена Палажченко
Указател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 5 дек - РИА Новости. Подготовка оборудования, которое будет обеспечивать поступление электроэнергии с первого энергоблока АЭС "Аккую" в единую энергосистему Турции, завершена на строительной площадке станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".
"На АЭС "Аккую" (сооружается госкорпорацией "Росатом") выполнена подача номинального напряжения от внешней энергосети на часть оборудования комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией 400 кВ (КРУЭ 400 кВ), предназначенного для приема и выдачи в сеть электроэнергии. Операция подтверждает обеспечение готовности оборудования КРУЭ к приему и к выдаче электроэнергии, которая будет вырабатываться первым энергоблоком АЭС "Аккую", в единую энергосистему Турции", - сообщили в пресс-службе.
Макет атомной электростанции Аккую - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Турция скоро получит первую энергию с АЭС "Аккую", заявил Эрдоган
15 октября, 19:56
В течение 72 часов после подачи номинального напряжения специалисты контролировали работу оборудования. По итогам трех суток была подтверждена работоспособность, качество монтажа и соответствие требованиям проектной документации систем КРУЭ 400 кВ, предназначенных для приема и распределения электроэнергии первого энергоблока АЭС "Аккую".
"Подача напряжения на оборудование КРУЭ – этапное событие в формировании инфраструктуры выдачи мощности АЭС "Аккую". Эта работа ведется последовательно и в соответствии с требованиями проекта. С учетом того, что нам пришлось менять поставщика оборудования, готовность КРУЭ к постановке под напряжение обеспечена в сжатые сроки. Мы продвигаемся вперед, обеспечивая качество работ на всех объектах, а значит - эксплуатационную надежность будущей АЭС", - заявил генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.
"Это именно то оборудование, которое мы в прошлом году были вынуждены фактически заново законтрактовать в Китае после того, как первоначальный поставщик не смог обеспечить поставку. На сегодняшний день трудности, связанные с поставкой КРУЭ, преодолены – в этом плане определенный запас прочности обеспечивается благодаря гибкой, диверсифицированной сети поставок "Росатома" и взаимопониманию с нашими турецкими партнерами", - заявил председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.
Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар ранее заявлял, что ряд факторов, в том числе отказ Siemens поставить заказанное и оплаченное оборудование, вызвал задержку в реализации проекта на полтора года.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Росатом" планирует сдать первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2026 году
21 августа, 09:03
 
ТурцияКитайРоссияАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"SiemensВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала