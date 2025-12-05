АЭС "Аккую" готова подавать электричество в энергосистему Турции

СТАМБУЛ, 5 дек - РИА Новости. Подготовка оборудования, которое будет обеспечивать поступление электроэнергии с первого энергоблока АЭС "Аккую" в единую энергосистему Турции, завершена на строительной площадке станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".

В течение 72 часов после подачи номинального напряжения специалисты контролировали работу оборудования. По итогам трех суток была подтверждена работоспособность, качество монтажа и соответствие требованиям проектной документации систем КРУЭ 400 кВ, предназначенных для приема и распределения электроэнергии первого энергоблока АЭС "Аккую".