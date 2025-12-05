Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Миляев: Тула всегда была и остается щитом и форпостом России
Тульская область
 
18:16 05.12.2025
Дмитрий Миляев: Тула всегда была и остается щитом и форпостом России
Выставка "Тула – город-герой" открылась в пятницу в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 05.12.2025
дмитрий миляев
Тульская область, Дмитрий Миляев
Дмитрий Миляев: Тула всегда была и остается щитом и форпостом России

Губернатор Тульской области открыл выставку "Тула — город-герой" в Москве

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Выставка "Тула – город-герой" открылась в пятницу в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщает пресс-служба облправительства.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, открывший выставку, напомнил, что в следующем году регион отметит значимые даты: 85-летие Тульской оборонительной операции, 50-летие присвоение Туле звания "город-герой" и 81-ю годовщину Великой Победы.
"В этом году мы всей страной отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Тогда вся страна объединилась ради ее достижения. Тыл работал ради фронта, а фронт мужественно и героически сражался. Наши предки совершили подвиг мужества, героизма и безграничной любви к своей отчизне. Сегодня ребята, находящиеся в зоне специальной военной операции, повторяют подвиг наших предков. Именно поэтому 2025 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества", – подчеркнул Миляев , его слова цитирует пресс-служба.
Глава региона отметил, что туляки героически сражались в ходе Тульской оборонительной операции и остановили врага на подступах к Москве, совершив настоящий подвиг.
Как отмечается в сообщении, экспозиция, посвященная Тульской оборонительной операции, открылась в Музее Победы впервые.
"Уникальность выставки заключается в том, что каждый человек сможет узнать о героическом подвиге туляков в ходе Тульской оборонительной операции. Это сражение было направлено на то, чтобы защитить нашу столицу. Тула всегда была и остается щитом и форпостом России", - сказал Миляев.
Всего на выставке представлено 400 экспонатов, в том числе более 200 подлинных предметов. Это реликвии из коллекций Тульского музейного объединения, Тульского государственного музея оружия, Музея Победы, а также предметы, предоставленные АО Машзавод "Штамп": боевые и трудовые знамена, награды, документы, предметы вооружения и экипировки, картины, фотографии. Посетители могут увидеть личные вещи военачальников Ивана Болдина, Василия Чуйкова, Михаила Бондаренко, туляков-партизан, действовавших в тылу врага, а также жителей, отстоявших город.
Сенатор РФ Михаил Борщев, при содействии которого организована выставка, отметил, что она положит начало значимым мероприятиям следующего юбилейного года. "Большую работу над ее созданием проделали архивисты, историки и краеведы из Тулы и Москвы. Надеюсь, что гостям музея выставка напомнит о великом подвиге наших предков и значимом вкладе туляков в оборону Москвы", – отметил Борщев.
Выставка "Тула – город-герой" будет работать в Музее Победы до 5 февраля 2026 года.
Миляев провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Миляев провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области
2 декабря, 14:09
 
Тульская областьДмитрий Миляев
 
 
