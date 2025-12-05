https://ria.ru/20251205/trevoga-2059937236.html
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Дагестане, сообщает региональное главное управление МЧС РФ. РИА Новости, 05.12.2025
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
В Дагестане объявили угрозу атаки беспилотников