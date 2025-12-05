https://ria.ru/20251205/trevoga-2059931319.html
На Ставрополье объявили беспилотную опасность
На Ставрополье объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Ставропольского края, сообщает губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 05.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
На Ставрополье объявили беспилотную опасность
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность