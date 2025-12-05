Рейтинг@Mail.ru
Трамп может пригрозить ЕС за конфискацию российских активов, заявил эксперт - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/tramp-2059928011.html
Трамп может пригрозить ЕС за конфискацию российских активов, заявил эксперт
Трамп может пригрозить ЕС за конфискацию российских активов, заявил эксперт - РИА Новости, 05.12.2025
Трамп может пригрозить ЕС за конфискацию российских активов, заявил эксперт
Президент США Дональд Трамп может пригрозить Евросоюзу за решение конфисковать российские суверенные активы, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доктор РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T02:06:00+03:00
2025-12-05T02:06:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_237f89042cf570c6330d293c672bdc3d.jpg
https://ria.ru/20251204/aktivy-2059785547.html
https://ria.ru/20251027/tramp-2050832025.html
https://ria.ru/20251203/aktivy-2059538569.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69992f6fae0f64785b8370eec1c2293b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, российская академия наук, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Российская академия наук, Санкции в отношении России
Трамп может пригрозить ЕС за конфискацию российских активов, заявил эксперт

Профессор Гусев: Трамп может пригрозить ЕС за решение по российским активам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может пригрозить Евросоюзу за решение конфисковать российские суверенные активы, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
"Трамп может встать на пути планов Евросоюза по конфискации российских суверенных активов. Трамп - человек неординарный и, говоря о российских активах, высказался довольно завуалировано, что это дело европейцев. Я не исключаю, что события могут развернуться таким образом, что Трамп может кулуарно пригрозить европейцам", - сказал Гусев.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Захарова назвала идею ЕС использовать российские активы неадекватной
Вчера, 15:07
Он подчеркнул, что внутри Европейского союза нет консенсуса по вопросу конфискации госактивов.
"Венгрия и Словакия выступают категорически против решения по конфискации российских суверенных активов. Они уже на протяжении длительного времени говорят, что не буду участвовать в этой провокации. Также сопротивление Бельгии относительно наших активов вызывает много вопросов", - отметил эксперт.
Он напомнил, что теперь Европейская комиссия будет принимать решение по конфискации активов без необходимости достижения компромисса между всеми странами ЕС.
Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. ЕК утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран Евросоюза и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп высказался об использовании ЕС замороженных активов России
27 октября, 09:50
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ЕК предложила кредит Украине под заблокированные активы России
3 декабря, 15:40
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияРоссийская академия наукСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала