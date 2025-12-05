Трамп может пригрозить ЕС за конфискацию российских активов, заявил эксперт

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может пригрозить Евросоюзу за решение конфисковать российские суверенные активы, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

Он подчеркнул, что внутри Европейского союза нет консенсуса по вопросу конфискации госактивов.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.