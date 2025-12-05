Трамп может пригрозить ЕС за конфискацию российских активов, заявил эксперт

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может пригрозить Евросоюзу за решение конфисковать российские суверенные активы, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
"Трамп может встать на пути планов Евросоюза по конфискации российских суверенных активов. Трамп - человек неординарный и, говоря о российских активах, высказался довольно завуалировано, что это дело европейцев. Я не исключаю, что события могут развернуться таким образом, что Трамп может кулуарно пригрозить европейцам", - сказал Гусев.
Он подчеркнул, что внутри Европейского союза нет консенсуса по вопросу конфискации госактивов.
Он напомнил, что теперь Европейская комиссия будет принимать решение по конфискации активов без необходимости достижения компромисса между всеми странами ЕС.
Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. ЕК утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран Евросоюза и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации.
Трамп высказался об использовании ЕС замороженных активов России
27 октября, 09:50
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
ЕК предложила кредит Украине под заблокированные активы России
3 декабря, 15:40