МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Первый в Тверской области Детский археологический центр открылся в Торжке, в котором подрастающее поколение сможет приобщиться к науке, узнать больше об истории родного края и его культурном наследии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Центр был открыт в рамках создания детских культурно-просветительских центров по национальному проекту "Семья" при поддержке министерства культуры РФ. Появление центра ознаменовало начало практической реализации поручения президента России Владимира Путина, которое было дано по итогам встречи главы государства с работниками культуры в марте 2024 года в Торжке и предусматривает создание в городе Археологического парка.

За многолетний период археологических исследований в Торжке сформировалась признанная научная школа, более 40 лет успешно реализуются образовательные программы и практические мероприятия для школьников и студентов Тверской области и других российских регионов. Создание Детского археологического центра на базе Всероссийского историко-этнографического музея (ВИЭМ) – значимое событие для социально-экономического развития территории, объединяющее сферы туризма, культуры и образования в популяризации историко-культурного наследия региона.

Здесь подрастающее поколение сможет приобщиться к науке, узнать больше об истории родного края и его культурном наследии. Центр представляет собой современное образовательное пространство. В его оформлении мотивы средневековой архитектуры и этнографии Торжка – брусовые стены, деревянные наличники – сочетаются с мультимедийными технологиями.

Для увлекательного погружения в науку обустроены два зала. В зале "Практикум" ребята получат важные навыки по археологии. Настольная археологическая игра имитирует реальные раскопки, учит проводить расчистку, замеры и вести документацию. Тактильные копии находок из Торжка на стилизованном стеллаже позволяют обучиться работе с артефактами. Мультимедийный комплекс "Пять наук на службе современной археологии" расскажет о междисциплинарном подходе в современной науке.

В зале "Интерактив" оживает история. Интерактивная карта Торжка в формате мэппинга покажет этапы развития города и места археологических раскопок с описанием ключевых находок. С помощью интерактивного комплекса, посвященного берестяным грамотам, дети смогут сами написать послание и узнать о древней письменности. Тактильный конструктор "Средневековая усадьба" наглядно демонстрирует методы реконструкции старинных построек.

Важная составляющая центра – библиотека Петра Дмитриевича Малыгина (1956-2022). Это мемориальное пространство, созданное в честь выдающегося археолога, открывшего в Торжке легендарную тысячную берестяную грамоту, и вместе с этим место живого диалога и обучения.