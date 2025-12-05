Рейтинг@Mail.ru
В РЭЦ рассказали, что укрепит торговлю России и Индии
14:44 05.12.2025
В РЭЦ рассказали, что укрепит торговлю России и Индии
В РЭЦ рассказали, что укрепит торговлю России и Индии

РЭЦ: логистика и расширение технологии укрепят торговлю России и Индии

Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Логистика и развитие товаропроводящей инфраструктуры во взаимной торговле России и Индии должны идти параллельно с наращиванием товарооборота, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Вероника Никишина.
"Рост грузоперевозок стимулирует развитие логистических сервисов. Поэтому мы исходим из того, что эти задачи надо решать одновременно. С ростом двустороннего товарооборота повысится и эффективность логистических решений", – заявила Никишина на сессии Российско-индийского бизнес-форума, посвященного сотрудничеству в торговле и промышленности.
Глава центра отметила, что российские потребители и представители бизнеса пока не имеют полного представления о возможностях Индии. "Одна из первоочередных задач – масштабировать узнаваемость. И Российский экспортный центр становится хабом по поиску партнеров для обеих сторон, особенно для несырьевого экспорта", - добавила глава РЭЦ.
Основной проблемой двусторонней торговли является ее несбалансированность, поэтому интенсификация, расширение торговых связей с учетом более широкой линейки продукции – ключевая задача, отметила она. Важным направлением взаимодействия является технологическое сотрудничество России и Индии, поскольку страны могут эффективно дополнять друг друга, а не конкурировать.
"Взаимные инвестиции и интенсивное технологическое сотрудничество однозначно приведут к созданию совместных предприятий и в России, и в Индии, особенно с учетом преференций, которые обеспечат правительства и институты развития двух стран. Таким образом мы сможем предложить совместные передовые решения для формирующегося нового технологического уклада", – подчеркнула Никишина.
Говоря о финансовой составляющей двусторонней торговли, глава РЭЦ отметила практически полное отсутствие проблем с расчетами. Так, помимо традиционных банковских транзакций для комфортного ведения бизнеса существуют альтернативные методы. Среди прочего это клиринг, неттинг со специально разработанными российскими банками решениями, которые позволяют существенно снизить издержки.
Также доступно страхование экспортных кредитов, инвестиционных кредитов, политических рисков. Кроме того, у входящего в группу РЭЦ Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО ЭКСАР, Группа ВЭБ) и Национального экспортного кредитного агентства Индии заключено рамочное соглашение о перестраховании.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
 
