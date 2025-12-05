Лихачев рассказал о контракте на топливо для блока №3 АЭС "Куданкулам"

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Контракт между Россией и Индией на поставки топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам" на более чем 7 миллиардов долларов стал крупнейшим в истории мировой атомной энергетики, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.