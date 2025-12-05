Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о контракте на топливо для блока №3 АЭС "Куданкулам" - РИА Новости, 05.12.2025
11:19 05.12.2025
Лихачев рассказал о контракте на топливо для блока №3 АЭС "Куданкулам"
Лихачев рассказал о контракте на топливо для блока №3 АЭС "Куданкулам"
Контракт между Россией и Индией на поставки топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам" на более чем 7 миллиардов долларов стал крупнейшим в истории мировой... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
россия
индия
алексей лихачев
куданкулам
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
индия
в мире, россия, индия, алексей лихачев, куданкулам, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Индия, Алексей Лихачев, Куданкулам, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал о контракте на топливо для блока №3 АЭС "Куданкулам"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Контракт между Россией и Индией на поставки топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам" на более чем 7 миллиардов долларов стал крупнейшим в истории мировой атомной энергетики, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Буквально вчера (в четверг - ред.) прибыл самолет с первой партией топлива для "Куданкулам" - блока №3. Это самый крупный в истории человечества топливный контракт - более 7 миллиардов долларов. Вот такое уникальное у нас сотрудничество: самый крупный топливный контракт - между Россией и Индией", - сказал Лихачев журналистам.
Он добавил, что сотрудничество между странами в этой сфере будет развиваться.
АЭС Куданкулам в Индии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Индию доставили российское топливо для третьего блока АЭС "Куданкулам"
В миреРоссияИндияАлексей ЛихачевКуданкуламГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
