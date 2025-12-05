Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк: альтернативные способы платежей показали в 2025 году кратный рост - РИА Новости, 05.12.2025
11:01 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/t-bank-2059989856.html
Т-Банк: альтернативные способы платежей показали в 2025 году кратный рост
Т-Банк: альтернативные способы платежей показали в 2025 году кратный рост - РИА Новости, 05.12.2025
Т-Банк: альтернативные способы платежей показали в 2025 году кратный рост
Т-Банк: альтернативные способы платежей показали в 2025 году кратный рост

В Т-Банке сообщили о росте альтернативных способах платежей в этом году

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкQR-код на экране смартфона
QR-код на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
QR-код на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все альтернативные банковским картам методы оплаты показывают в уходящем году кратный рост объемов, сообщил директор по продукту T-Pay Никита Буклиш на форуме FuturePay_25.
"Менее чем за 11 месяцев этого года объем трат клиентов через T-Pay с помощью всех способов ― телефоном, по кнопке в онлайне, OR-кодом, стикером и так далее ― впервые превысил 1 триллиона рублей. Это на 50% больше, чем за весь 2024 год", ― привели в Т-Банке слова Буклиша.
По его словам, эта динамика подтверждает прогноз экспертов банка о том, что в 2028 году количество оплат с помощью альтернативных банковским картам способов достигнет 50% от общего числа транзакций.
"На данный момент, с учетом аналитики портфеля Т-Банка, уже 32% всех транзакций проходят с помощью альтернативных способов оплаты, в том числе с помощью pay-сервисов", - добавил Буклиш.
 
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
