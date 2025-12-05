МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 1195 солдат в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 1195 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.
В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" освобожден город Волчанск Харьковской области, отмечает МО РФ.
"На харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии. В Сумской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны", - указывает МО РФ.