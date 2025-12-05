Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 1195 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.