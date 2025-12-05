Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 05.12.2025 (обновлено: 13:18 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/svo-2060038437.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 05.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"
ВСУ за неделю потеряли до 1195 солдат в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:37:00+03:00
2025-12-05T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
вооруженные силы украины
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642915_0:141:3076:1871_1920x0_80_0_0_c7c3233395a008761f499afb9971baf9.jpg
https://ria.ru/20251205/zelenskij-2059980093.html
россия
волчанск
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642915_85:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_4bf3153a8d166652c3fab6361c1596c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, волчанск, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"

ВСУ потеряли до 1195 военных в зоне группировки "Север" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 1195 солдат в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 1195 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.
В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" освобожден город Волчанск Харьковской области, отмечает МО РФ.
"На харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии. В Сумской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны", - указывает МО РФ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Тогда полезете в карманы". В офисе Зеленского пригрозили Западу
10:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолчанскВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала