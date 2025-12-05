Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки

"За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности "Южной" группировки войск составили свыше 1085 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, в том числе восемь западного производства, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.