Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки - РИА Новости, 05.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
ВСУ за неделю потеряли более 1085 военных и 22 боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:35:00+03:00
2025-12-05T12:35:00+03:00
2025-12-05T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://ria.ru/20251204/preduprezhdenie-2059892685.html
россия
Новости
ru-RU
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
