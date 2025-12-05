Рейтинг@Mail.ru
"Все мертвы": американский разведчик раскрыл, что случилось на СВО - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:05 05.12.2025 (обновлено: 09:11 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/svo-2059936835.html
"Все мертвы": американский разведчик раскрыл, что случилось на СВО
"Все мертвы": американский разведчик раскрыл, что случилось на СВО - РИА Новости, 05.12.2025
"Все мертвы": американский разведчик раскрыл, что случилось на СВО
Повсеместное катастрофическое положение ВСУ не оставляет Украине другого выбора, кроме как признать военную победу России, заявил военный аналитик Скотт Риттер... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T04:05:00+03:00
2025-12-05T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
скотт риттер
украина
киев
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d14e40c821c583f896b5c4cae82dc6d.jpg
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059076971.html
https://ria.ru/20251205/zapad-2059924870.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361419_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f097f541a342687037e0d1807821ecda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, скотт риттер, украина, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Скотт Риттер, Украина, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"Все мертвы": американский разведчик раскрыл, что случилось на СВО

Риттер: Украина обязана признать победу РФ из-за катастрофы с личным составом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Повсеместное катастрофическое положение ВСУ не оставляет Украине другого выбора, кроме как признать военную победу России, заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала "Dialogue Works".
«

"Все кончено. Есть понимание того, что Россия выиграла эту войну, и теперь Украине говорят: можно действовать по-легкому или по-сложному. Простой путь — просто признать победу России. Самый трудный вариант — Россия вас всех убьет. Дональд Трамп выступил и заявил: "Если вы продолжите в том же духе, Украины не будет". И похоже, именно такой позиции он и придерживается", — сказал он.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Киеве заявили, что ВСУ не желают продолжать войну
2 декабря, 01:22
По мнению эксперта, результаты вооруженного противостояния и последующих дипломатических раундов определяются исключительно на поле боя, где киевский режим столкнулся с худшей из возможных реальностей.
«
"С украинцами все кончено. У них ничего не осталось. Бригады размером с батальон. <…> Они не могут никого заменить, потому что все мертвы. Никого не осталось. Ничего не осталось. И это реальность. Каждый день мы видим все больше и больше разрушений. Для украинцев нет хороших новостей", — резюмировал Риттер.
Согласно Минобороны, за прошедшие сутки потери ВСУ составили порядка 1275 военнослужащих, также Киев лишился танка, 21 боевой бронированной машины, шести артиллерийских орудий, реактивной пусковой установки Heron и установки РСЗО "Град", радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, четырех станций РЭБ и 16 складов боеприпасов.
Военнослужащий НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Проиграли войну": на Западе высказались о противостоянии с Россией
01:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСкотт РиттерУкраинаКиевДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала