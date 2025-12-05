"Все мертвы": американский разведчик раскрыл, что случилось на СВО

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Повсеместное катастрофическое положение ВСУ не оставляет Украине другого выбора, кроме как признать военную победу России, заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала "Dialogue Works".

"Все кончено. Есть понимание того, что Россия выиграла эту войну, и теперь Украине говорят: можно действовать по-легкому или по-сложному. Простой путь — просто признать победу России. Самый трудный вариант — Россия вас всех убьет. Дональд Трамп выступил и заявил: "Если вы продолжите в том же духе, Украины не будет". И похоже, именно такой позиции он и придерживается", — сказал он.
По мнению эксперта, результаты вооруженного противостояния и последующих дипломатических раундов определяются исключительно на поле боя, где киевский режим столкнулся с худшей из возможных реальностей.

"С украинцами все кончено. У них ничего не осталось. Бригады размером с батальон. <…> Они не могут никого заменить, потому что все мертвы. Никого не осталось. Ничего не осталось. И это реальность. Каждый день мы видим все больше и больше разрушений. Для украинцев нет хороших новостей", — резюмировал Риттер.
Согласно Минобороны, за прошедшие сутки потери ВСУ составили порядка 1275 военнослужащих, также Киев лишился танка, 21 боевой бронированной машины, шести артиллерийских орудий, реактивной пусковой установки Heron и установки РСЗО "Град", радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, четырех станций РЭБ и 16 складов боеприпасов.