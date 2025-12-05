Свищев высказался о заявлении FIS о дискриминации в отношении россиян

"Мы очень часто слышали угрозы о бойкотах соревнований из-за участия российских спортсменов, неприятии по отношению к нам и так далее. В основном это исходило от скандинавских стран и стран Восточной Европы. Поэтому FIS приняла совершенно правильное решение. После оповещения о том, что россияне будут допущены до соревнований, обрубила концы и возможности для националистических высказываний и заявлений", - сказал Свищев.

"Это решение не должно применяться только по отношению к россиянам и белорусам. Это для всех спортсменов должно быть. Если ты берешь на себя ответственность по проведению соревнований, ты также берешь ответственность по визовой поддержке, обеспечении безопасности спортсменов. Ты должен ограничить их от националистических, религиозных, расистских воздействий. А если ты не можешь обеспечить это, не бери на себя право проведения соревнований. Если вы не можете - в России проведут. Ни одного случая у нас не было, когда по национальному признаку кого-то из спортсменов оскорбили. А если такие случаи бывают, как в футболе, например, было, сразу наказывают и команду, и болельщиков, и конкретно взятого провокатора. Пусть учатся у нас, мы им будем рассказывать, как проводить соревнования", - добавил депутат.