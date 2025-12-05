Рейтинг@Mail.ru
Свищев высказался о заявлении FIS о дискриминации в отношении россиян
Лыжные гонки
 
12:54 05.12.2025
Свищев высказался о заявлении FIS о дискриминации в отношении россиян
Свищев высказался о заявлении FIS о дискриминации в отношении россиян

Свищев: документ FIS о дискриминации должен распространяться не только на Россию

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла правильное решение по вопросу дискриминации, но оно должно распространяться не только на российских и белорусских спортсменов, сказал РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Ранее FIS опубликовала на своем официальном сайте документ, из которого следует, что в случае необходимости федерация будет расследовать любое дискриминационное поведение по отношению к российским и белорусским спортсменам.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
FIS будет пресекать любые проявления дискриминации в отношении россиян
Вчера, 19:29
"Мы очень часто слышали угрозы о бойкотах соревнований из-за участия российских спортсменов, неприятии по отношению к нам и так далее. В основном это исходило от скандинавских стран и стран Восточной Европы. Поэтому FIS приняла совершенно правильное решение. После оповещения о том, что россияне будут допущены до соревнований, обрубила концы и возможности для националистических высказываний и заявлений", - сказал Свищев.
"Это решение не должно применяться только по отношению к россиянам и белорусам. Это для всех спортсменов должно быть. Если ты берешь на себя ответственность по проведению соревнований, ты также берешь ответственность по визовой поддержке, обеспечении безопасности спортсменов. Ты должен ограничить их от националистических, религиозных, расистских воздействий. А если ты не можешь обеспечить это, не бери на себя право проведения соревнований. Если вы не можете - в России проведут. Ни одного случая у нас не было, когда по национальному признаку кого-то из спортсменов оскорбили. А если такие случаи бывают, как в футболе, например, было, сразу наказывают и команду, и болельщиков, и конкретно взятого провокатора. Пусть учатся у нас, мы им будем рассказывать, как проводить соревнования", - добавил депутат.
Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS признала вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне. - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Самуэльссон назвал странным допуск российских лыжников до соревнований
Вчера, 22:30
 
Лыжные гонкиСпортРоссияВосточная ЕвропаДмитрий СвищевГосдума РФСпортивный арбитражный суд (CAS)Международная федерация лыжного спорта (FIS)
 
