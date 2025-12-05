Рейтинг@Mail.ru
15:30 05.12.2025 (обновлено: 15:32 05.12.2025)
Количество обвиняемых по делу экс-замминистра в ДНР возросло до девяти
Количество обвиняемых по делу экс-замминистра в ДНР возросло до девяти
Количество обвиняемых по делу экс-замминистра в ДНР возросло до девяти

© Фото : Минстрой ДНРЮлия Мерваезова
Юлия Мерваезова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Минстрой ДНР
Юлия Мерваезова. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число фигурантов в рамках дела бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов возросло до девяти, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"К уголовной ответственности по уголовному делу в качестве обвиняемых привлекаются девять лиц, в том числе Выгулярный и Леонов", - сказала следователь в ходе заседания по рассмотрению вопроса о продлении меры пресечения фигурантам Вадиму Выгулярному и Илье Леонову.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Экс-замминистра по строительству ДНР не давала показаний против Иванова
16 октября, 11:19
 
