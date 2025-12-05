Количество обвиняемых по делу экс-замминистра в ДНР возросло до девяти

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число фигурантов в рамках дела бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов возросло до девяти, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

"К уголовной ответственности по уголовному делу в качестве обвиняемых привлекаются девять лиц, в том числе Выгулярный и Леонов", - сказала следователь в ходе заседания по рассмотрению вопроса о продлении меры пресечения фигурантам Вадиму Выгулярному и Илье Леонову.