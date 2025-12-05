Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери
11:11 05.12.2025
В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери
В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери - РИА Новости, 05.12.2025
В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери
Суд в Кузбассе арестовал 14-летнюю жительницу города Прокопьевска, которая обвиняется в убийстве своей матери, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:11:00+03:00
2025-12-05T11:11:00+03:00
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
прокопьевск
кемеровская область
россия
происшествия, прокопьевск, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери

Суд арестовал обвиняемую в убийстве матери 14-летнюю жительницу Кузбасса

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 5 дек – РИА Новости. Суд в Кузбассе арестовал 14-летнюю жительницу города Прокопьевска, которая обвиняется в убийстве своей матери, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
В среду пресс-служба СУСК РФ по региону сообщила о задержании двух подростков, которых подозревают в убийстве 36-летней женщины. Сотрудники СК и МВД установили, что к смерти женщины причастна ее 14-летняя дочь и 16-летний подросток, которого суд арестовал в четверг.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 14-летней жительницы Прокопьевска. Вместе с 16-летним знакомым они обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, подростки нанесли женщине множество ударов в голову и туловище. От полученных травм мать арестованной девушки скончалась на месте. Подростки перенесли тело в подвал дома, чтобы скрыть преступление, но тело женщины обнаружил ее сожитель на следующий день и заявил в полицию.
Как писали местные паблики, девочка решилась на убийство матери из-за того, что та заставляла её сидеть с младшим братом, вовремя приходить домой и делать уроки.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Валентина Богатенко сообщила, что семьи указанных подростков считались благополучными.
ПроисшествияПрокопьевскКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
