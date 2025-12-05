В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери

КЕМЕРОВО, 5 дек – РИА Новости. Суд в Кузбассе арестовал 14-летнюю жительницу города Прокопьевска, которая обвиняется в убийстве своей матери, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 14-летней жительницы Прокопьевска. Вместе с 16-летним знакомым они обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, подростки нанесли женщине множество ударов в голову и туловище. От полученных травм мать арестованной девушки скончалась на месте. Подростки перенесли тело в подвал дома, чтобы скрыть преступление, но тело женщины обнаружил ее сожитель на следующий день и заявил в полицию.
Как писали местные паблики, девочка решилась на убийство матери из-за того, что та заставляла её сидеть с младшим братом, вовремя приходить домой и делать уроки.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Валентина Богатенко сообщила, что семьи указанных подростков считались благополучными.
