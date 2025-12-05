Рейтинг@Mail.ru
Белый дом назвал Washington Post "медиапреступником недели" - РИА Новости, 05.12.2025
19:03 05.12.2025 (обновлено: 19:32 05.12.2025)
Белый дом назвал Washington Post "медиапреступником недели"
Белый дом назвал Washington Post "медиапреступником недели"
2025-12-05T19:03:00+03:00
2025-12-05T19:32:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
министерство обороны сша
карибское море
николас мадуро
пит хегсет
сша
венесуэла
карибское море
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, министерство обороны сша, карибское море, николас мадуро, пит хегсет, nbc
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Карибское море, Николас Мадуро, Пит Хегсет, NBC
Белый дом назвал Washington Post "медиапреступником недели"

Белый дом назвал газету Washington Post медиапреступником недели

© AP Photo / Evan Vucci
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Белый дом назвал газету Washington Post "медиапреступником недели" за публикацию про приказ главы Пентагона Пита Хегсета "добивать" выживших при ударах США в Карибском море по судам с наркоторговцами.
Администрация США на официальном сайте Белого дома ведет виртуальный зал позора с указанием СМИ, разоблаченных властями в распространении ложных и вводящих в заблуждение публикаций. Ранее "медиапреступником недели" были CBS News, Boston Globe и британская Independent. Все они, по данным администрации, искажали и преувеличивали призывы президента Дональда Трампа к ответственности демократов.
По итогам этой недели звание "медиапреступника" перешло к Washington Post – за материал о том, что шеф Пентагона Хегсет при ударах США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал убивать всех. После первой атаки в начале сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы, по данным СМИ, убить выживших.
В Белом доме и самом Пентагоне этот материал раскритиковали: называли его ложью, отмечали, что такие удары соответствуют законам войны.
"Washington Post опубликовала это неподтверждённое утверждение в попытке дискредитировать американских военных и разжечь антиамериканские настроения", – отмечается на сайте Белого дома.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампМинистерство обороны СШАКарибское мореНиколас МадуроПит ХегсетNBC
 
 
