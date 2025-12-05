Белый дом назвал Washington Post "медиапреступником недели"

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Белый дом назвал газету Washington Post "медиапреступником недели" за публикацию про приказ главы Пентагона Пита Хегсета "добивать" выживших при ударах США в Карибском море по судам с наркоторговцами.

Администрация США на официальном сайте Белого дома ведет виртуальный зал позора с указанием СМИ, разоблаченных властями в распространении ложных и вводящих в заблуждение публикаций. Ранее "медиапреступником недели" были CBS News, Boston Globe и британская Independent. Все они, по данным администрации, искажали и преувеличивали призывы президента Дональда Трампа к ответственности демократов.

По итогам этой недели звание "медиапреступника" перешло к Washington Post – за материал о том, что шеф Пентагона Хегсет при ударах США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал убивать всех. После первой атаки в начале сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы, по данным СМИ, убить выживших.

В Белом доме и самом Пентагоне этот материал раскритиковали: называли его ложью, отмечали, что такие удары соответствуют законам войны.

"Washington Post опубликовала это неподтверждённое утверждение в попытке дискредитировать американских военных и разжечь антиамериканские настроения", – отмечается на сайте Белого дома.