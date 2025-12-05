Рейтинг@Mail.ru
США ожидают до десяти миллионов иностранных гостей во время ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
14:15 05.12.2025
США ожидают до десяти миллионов иностранных гостей во время ЧМ-2026
США ожидают до десяти миллионов иностранных гостей во время ЧМ-2026
в мире, сша, канада, мексика
Футбол, В мире, США, Канада, Мексика
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти Соединённых Штатов ожидают, то во время Чемпионата мира по футболу в 2026 году страну посетят до 10 миллионов иностранных гостей, сообщает госдепартамент США.
"США ожидают до 10 миллионов гостей из других стран, что принесёт экономике США 30 миллионов долларов и создаст 200 тысяч рабочих мест для американцев", - сообщает ведомство на своей странице в соцсети X.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран: Соединенных Штатов, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Лионель Месси с трофеем Кубка мира - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Для Месси и Роналду ЧМ-2026 станет последним. Кто еще уйдет из великих?
