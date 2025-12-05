Рейтинг@Mail.ru
05.12.2025
13:20 05.12.2025 (обновлено: 13:23 05.12.2025)
Переговоры по Украине отвечают коренным интересам США, заявили в Совбезе
Переговоры по Украине отвечают коренным интересам США, заявили в Совбезе
в мире, украина, россия, сша
В мире, Украина, Россия, США
Переговоры по Украине отвечают коренным интересам США, заявили в Совбезе

В США отметили важность переговоров по Украине для стратстабильности с Россией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Переговоры об урегулировании на Украине соответствуют коренным интересам Соединенных Штатов, они нужны в том числе для восстановления стратегической стабильности с Россией, говорится в стратегии национальной безопасности США
"Коренным интересом Соединенных Штатов являются переговоры по скорейшему завершению боевых действий на Украине, чтобы стабилизировать европейские экономики, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность с Россией", - говорится в документе.
