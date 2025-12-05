https://ria.ru/20251205/ssha-2060053237.html
США намерены сокращать дефицит в торговых отношениях
США намерены сокращать дефицит в торговых отношениях - РИА Новости, 05.12.2025
США намерены сокращать дефицит в торговых отношениях
США намерены изменить баланс в торговых отношениях за счет сокращения дефицита, гласит стратегия национальной безопасности страны. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:14:00+03:00
2025-12-05T13:14:00+03:00
2025-12-05T13:14:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc0e3a76f17b71352ece7edc6b091102.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059883735.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519901_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_abdb707d0a0662d0d32c7cf257ba06f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
США намерены сокращать дефицит в торговых отношениях
США намерены изменить баланс в торговых отношениях за счет сокращения дефицита