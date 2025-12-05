Рейтинг@Mail.ru
США определили приоритетные направления для инвестиций в Африку
05.12.2025
США определили приоритетные направления для инвестиций в Африку
США определили приоритетные направления для инвестиций в Африку
Энергетика и разработка критически важных минералов определены как приоритетные направления для американских инвестиций в Африке, следует из обновленной... РИА Новости, 05.12.2025
США определили приоритетные направления для инвестиций в Африку

Стратегия нацбезопасности США определила приоритеты для инвестиций в Африку

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Энергетика и разработка критически важных минералов определены как приоритетные направления для американских инвестиций в Африке, следует из обновленной стратегии национальной безопасности США.
"Первоочередными направлениями для инвестиций США в Африке, которые обладают потенциалом высокой отдачи, являются энергетический сектор и разработка критически важных минералов", - говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Африканские страсти вокруг природных ресурсов
28 октября, 08:00
 
