США определили приоритетные направления для инвестиций в Африку
США определили приоритетные направления для инвестиций в Африку - РИА Новости, 05.12.2025
США определили приоритетные направления для инвестиций в Африку
Энергетика и разработка критически важных минералов определены как приоритетные направления для американских инвестиций в Африке, следует из обновленной... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:12:00+03:00
2025-12-05T13:12:00+03:00
2025-12-05T13:12:00+03:00
в мире
африка
сша
африка
сша
в мире, африка, сша
США определили приоритетные направления для инвестиций в Африку
Стратегия нацбезопасности США определила приоритеты для инвестиций в Африку