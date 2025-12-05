Рейтинг@Mail.ru
США намерены усилить военное присутствие в Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/ssha-2060044924.html
США намерены усилить военное присутствие в Тихоокеанском регионе
США намерены усилить военное присутствие в Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 05.12.2025
США намерены усилить военное присутствие в Тихоокеанском регионе
США намерены усилить военное присутствие на западе Тихоокеанского региона, гласит стратегия национальной безопасности страны. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:54:00+03:00
2025-12-05T12:54:00+03:00
в мире
сша
тихий океан
тайвань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059350878_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d01b0ebc41f4b2c5a491c8cf2f7bc6a.jpg
https://ria.ru/20251205/ssha-2060029604.html
сша
тихий океан
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059350878_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_79259c7f5f4a73abcb9dbcbe03fcf8fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тихий океан, тайвань
В мире, США, Тихий океан, Тайвань
США намерены усилить военное присутствие в Тихоокеанском регионе

США намерены усилить военное присутствие на западе Тихоокеанского региона

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. США намерены усилить военное присутствие на западе Тихоокеанского региона, гласит стратегия национальной безопасности страны.
"Мы укрепим и усилим наше военное присутствие в западной части Тихого океана, в то время как в наших отношениях с Тайванем и Австралией мы сохраним решительную риторику об увеличении расходов на оборону", - говорится в документе стратегии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
США считают приоритетом сдерживание возможного конфликта из-за Тайваня
12:18
 
В миреСШАТихий океанТайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала