https://ria.ru/20251205/ssha-2060035986.html
США включили развитие "Золотого купола" в стратегию нацбезопасности
США намерены развивать ПРО "Золотой купол" как фактор ядерного сдерживания, говорится в стратегии национальной безопасности США. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:31:00+03:00
2025-12-05T12:31:00+03:00
2025-12-05T12:31:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
https://ria.ru/20250918/pentagon-2042630131.html
сша
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
в мире, сша
США намерены развивать ПРО "Золотой купол"