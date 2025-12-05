Рейтинг@Mail.ru
12:05 05.12.2025 (обновлено: 12:12 05.12.2025)
Массовой миграции должен прийти конец, заявил Вашингтон
Эре массовой миграции должен прийти конец, американская граница должна быть защищена от вторжения, гласит стратегия национальной безопасности США. РИА Новости, 05.12.2025
Массовой миграции должен прийти конец, заявил Вашингтон

В США призвали к завершению эры массовой миграции

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Эре массовой миграции должен прийти конец, американская граница должна быть защищена от вторжения, гласит стратегия национальной безопасности США.
"Эре массовой миграции должен прийти конец. Безопасность границ - важнейший элемент национальной безопасности. Мы должны защитить нашу страну от вторжения, не только со стороны неконтролируемой миграции, но и со стороны трансграничных угроз, таких как терроризм, наркотики, шпионаж и торговля людьми", - говорится в документе стратегии.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В США расширят список стран, подпадающих под миграционный запрет
