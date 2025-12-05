Массовой миграции должен прийти конец, заявил Вашингтон

"Эре массовой миграции должен прийти конец. Безопасность границ - важнейший элемент национальной безопасности. Мы должны защитить нашу страну от вторжения, не только со стороны неконтролируемой миграции, но и со стороны трансграничных угроз, таких как терроризм, наркотики, шпионаж и торговля людьми", - говорится в документе стратегии.