МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Во время конфликта на Украине НАТО и ЕС чрезвычайно одичали, напрямую связав свое существование с существованием "украинского проекта", в результате чего всем из них сегодня грозит распад, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью главе Рабочей партии Великобритании Джорджу Гэллоуэю на YouTube.
«
"Правда в том, что Украина как государство распадается. Это не секрет. <…> Но провал Украины и украинского проекта и опосредованная война против России ведут к распаду НАТО, а вместе с НАТО и Европейского союза. <…> Президент Соединенных Штатов не намерен присутствовать на саммите НАТО на следующей неделе, потому что ему это уже не нужно — не о чем говорить. А люди в альянсе фактически маргинализировали себя до такой степени, что, честно говоря, все, что они думают и пытаются сделать, не имеет значения. НАТО — это блеф. Пустой блеф", — сообщил он.
На этом фоне на Западе продолжает активно развиваться тезис о "российской угрозе". По мнению эксперта, бессмысленность Североатлантического альянса заключается в неспособности следовать провозглашенным целям, поскольку ни одно государство блока не готово пожертвовать собой ради политических целей Киева.
«
"Никто в здравом уме ни в Великобритании, ни во Франции, ни в Германии, ни где-либо еще не захочет внезапно присоединиться к тонущему кораблю "Украина" и двинуться на восток, чтобы остановить наступление России. В этом нет никакого интереса. А Путин, как оказалось, проявил терпение и был очень умен, ограничив применение силы лишь до той степени, в какой это было необходимо", — заключил Макгрегор.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.