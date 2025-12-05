Рейтинг@Mail.ru
В США высказались о нападении на Россию - РИА Новости, 05.12.2025
06:04 05.12.2025 (обновлено: 12:09 05.12.2025)
В США высказались о нападении на Россию
В США высказались о нападении на Россию

Экс-советник Пентагона Макгрегор: за провалом Украины последует распад НАТО и ЕС

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Во время конфликта на Украине НАТО и ЕС чрезвычайно одичали, напрямую связав свое существование с существованием "украинского проекта", в результате чего всем из них сегодня грозит распад, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью главе Рабочей партии Великобритании Джорджу Гэллоуэю на YouTube.
«
"Правда в том, что Украина как государство распадается. Это не секрет. <…> Но провал Украины и украинского проекта и опосредованная война против России ведут к распаду НАТО, а вместе с НАТО и Европейского союза. <…> Президент Соединенных Штатов не намерен присутствовать на саммите НАТО на следующей неделе, потому что ему это уже не нужно — не о чем говорить. А люди в альянсе фактически маргинализировали себя до такой степени, что, честно говоря, все, что они думают и пытаются сделать, не имеет значения. НАТО — это блеф. Пустой блеф", — сообщил он.
Военнослужащий НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Проиграли войну": на Западе высказались о противостоянии с Россией
01:12
На этом фоне на Западе продолжает активно развиваться тезис о "российской угрозе". По мнению эксперта, бессмысленность Североатлантического альянса заключается в неспособности следовать провозглашенным целям, поскольку ни одно государство блока не готово пожертвовать собой ради политических целей Киева.
«

"Никто в здравом уме ни в Великобритании, ни во Франции, ни в Германии, ни где-либо еще не захочет внезапно присоединиться к тонущему кораблю "Украина" и двинуться на восток, чтобы остановить наступление России. В этом нет никакого интереса. А Путин, как оказалось, проявил терпение и был очень умен, ограничив применение силы лишь до той степени, в какой это было необходимо", — заключил Макгрегор.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаги стран-участниц у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Эксперт объяснил заявление НАТО о "превентивном ударе" по России
Вчера, 05:38
 
