Вэнс назвал отсутствие сделки по Украине разочарованием
Белый дом разочарован отсутствием сделки по украинскому кризису, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 05.12.2025
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
nbc
дело миндича
сша
россия
украина
2025
Вэнс назвал отсутствие сделки по Украине разочарованием
Вэнс: Белый дом разочарован отсутствием сделки по украинскому кризису
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости.
Белый дом разочарован отсутствием сделки по украинскому кризису, заявил
вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Ситуация между Россией и Украиной стала постоянным источником разочарования, думаю, для всего Белого дома", – сказал он в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос о том, что сильнее всего вызывает у него разочарование на посту вице-президента.
"Мы действительно думали - и вы слышали, как президент (США Дональд Трамп - ред.) говорил об этом миллион раз - что эту войну будет легче всего урегулировать", – добавил Вэнс.