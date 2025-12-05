Рейтинг@Mail.ru
Вэнс назвал отсутствие сделки по Украине разочарованием
03:01 05.12.2025
Вэнс назвал отсутствие сделки по Украине разочарованием
Вэнс назвал отсутствие сделки по Украине разочарованием - РИА Новости, 05.12.2025
Вэнс назвал отсутствие сделки по Украине разочарованием
Белый дом разочарован отсутствием сделки по украинскому кризису, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Вэнс назвал отсутствие сделки по Украине разочарованием

Вэнс: Белый дом разочарован отсутствием сделки по украинскому кризису

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Белый дом разочарован отсутствием сделки по украинскому кризису, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Ситуация между Россией и Украиной стала постоянным источником разочарования, думаю, для всего Белого дома", – сказал он в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос о том, что сильнее всего вызывает у него разочарование на посту вице-президента.
"Мы действительно думали - и вы слышали, как президент (США Дональд Трамп - ред.) говорил об этом миллион раз - что эту войну будет легче всего урегулировать", – добавил Вэнс.
