США обозначат Южную Корею и Израиль как образцовых союзников, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа собирается обозначить Южную Корею и Израиль как "образцовых союзников" в еще неопубликованной стратегии национальной обороны, сообщает журнал Nikkei Asia со ссылкой на источники.
По информации издания, стратегия, публикация которой ожидается в ближайшие недели, похвалит обе страны за то, что они являются партнерами Соединенных Штатов, а не зависимыми от Вашингтона государствами. Nikkei Asia также сообщает, что Япония и Австралия не получат аналогичного обозначения.
Президент США Дональд Трамп активно призывает союзников США значительно увеличить собственные оборонные расходы и взять на себя большую часть бремени по обороне вместо того, чтобы полагаться на Соединенные Штаты.
