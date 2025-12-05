Рейтинг@Mail.ru
США обозначат Южную Корею и Израиль как образцовых союзников, пишут СМИ
00:00 05.12.2025
США обозначат Южную Корею и Израиль как образцовых союзников, пишут СМИ
США обозначат Южную Корею и Израиль как образцовых союзников, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2025
США обозначат Южную Корею и Израиль как образцовых союзников, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа собирается обозначить Южную Корею и Израиль как "образцовых союзников" в еще неопубликованной стратегии... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T00:00:00+03:00
2025-12-05T00:00:00+03:00
в мире
сша
южная корея
израиль
дональд трамп
сша
южная корея
израиль
в мире, сша, южная корея, израиль, дональд трамп
В мире, США, Южная Корея, Израиль, Дональд Трамп
США обозначат Южную Корею и Израиль как образцовых союзников, пишут СМИ

Nikkei Asia: США хотят обозначить Южную Корею и Израиль как образцовых союзников

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа собирается обозначить Южную Корею и Израиль как "образцовых союзников" в еще неопубликованной стратегии национальной обороны, сообщает журнал Nikkei Asia со ссылкой на источники.
По информации издания, стратегия, публикация которой ожидается в ближайшие недели, похвалит обе страны за то, что они являются партнерами Соединенных Штатов, а не зависимыми от Вашингтона государствами. Nikkei Asia также сообщает, что Япония и Австралия не получат аналогичного обозначения.
Президент США Дональд Трамп активно призывает союзников США значительно увеличить собственные оборонные расходы и взять на себя большую часть бремени по обороне вместо того, чтобы полагаться на Соединенные Штаты.
В миреСШАЮжная КореяИзраильДональд Трамп
 
 
