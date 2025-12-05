https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059945154.html
ВС России уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.12.2025
ВС России уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области
Украинские пункты запуска дальних БПЛА уничтожены в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T06:38:00+03:00
2025-12-05T06:38:00+03:00
2025-12-05T06:38:00+03:00
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fab799f1955dd1b718deb3768d31a786.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420171_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b08de8c32dcc786b484a028bb846d37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВС России уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ в районе харьковского аэропорта