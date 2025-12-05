Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области
06:38 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059945154.html
ВС России уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области
Украинские пункты запуска дальних БПЛА уничтожены в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 05.12.2025
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
2025
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВС России уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области

ВС России уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ в районе харьковского аэропорта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинские пункты запуска дальних БПЛА уничтожены в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Уничтожены пункты запуска БПЛА ВСУ дальнего действия в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
