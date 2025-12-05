Рейтинг@Mail.ru
В районе Гуляйполя идет активное продвижение, рассказал российский боец
05:17 05.12.2025
В районе Гуляйполя идет активное продвижение, рассказал российский боец
2025
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В районе Гуляйполя идет активное продвижение, рассказал российский боец

Российские бойцы, освободившие Червоное, направились в сторону Гуляйполя

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские бойцы, освободившие Червоное в Запорожской области, направились в сторону Гуляйполя, там идет активное продвижение, рассказал заместитель командира взвода с позывным "Шаман".
Об освобождении Червоного в Запорожской области Минобороны РФ сообщило 3 декабря.
"Зачистили полностью. После зачистки наши группы продолжили движение в сторону Гуляйполя - там уже идет уверенное продвижение", - сказал "Шаман" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии после успеха в районе Зеленого Гая освободили Червоное.
