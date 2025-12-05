https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059940405.html
В районе Гуляйполя идет активное продвижение, рассказал российский боец
В районе Гуляйполя идет активное продвижение, рассказал российский боец - РИА Новости, 05.12.2025
В районе Гуляйполя идет активное продвижение, рассказал российский боец
Российские бойцы, освободившие Червоное в Запорожской области, направились в сторону Гуляйполя, там идет активное продвижение, рассказал заместитель командира... РИА Новости, 05.12.2025
В районе Гуляйполя идет активное продвижение, рассказал российский боец
Российские бойцы, освободившие Червоное, направились в сторону Гуляйполя