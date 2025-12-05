В районе Гуляйполя идет активное продвижение, рассказал российский боец

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские бойцы, освободившие Червоное в Запорожской области, направились в сторону Гуляйполя, там идет активное продвижение, рассказал заместитель командира взвода с позывным "Шаман".

"Зачистили полностью. После зачистки наши группы продолжили движение в сторону Гуляйполя - там уже идет уверенное продвижение", - сказал "Шаман" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.