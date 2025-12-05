Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВС России застали врасплох расчет FPV-дронов в Красноармейске - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059940102.html
Бойцы ВС России застали врасплох расчет FPV-дронов в Красноармейске
Бойцы ВС России застали врасплох расчет FPV-дронов в Красноармейске - РИА Новости, 05.12.2025
Бойцы ВС России застали врасплох расчет FPV-дронов в Красноармейске
Бойцы ВС РФ, освобождавшие Красноармейск, застали врасплох расчет украинских FPV-дронов, когда тот, не зная о приближающихся российских бойцах, полным составом... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T05:14:00+03:00
2025-12-05T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
донецкая народная республика
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420076_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_34bb9dc968fcd98641459d59274317ac.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420076_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_8dc53ea9cfabfdcccb3d9225c8f3b6a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, красноармейск, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Бойцы ВС России застали врасплох расчет FPV-дронов в Красноармейске

Бойцы ВС России застали врасплох расчет FPV-дронов ВСУ, вышедших покурить

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа экипажа РСЗО Град (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бойцы ВС РФ, освобождавшие Красноармейск, застали врасплох расчет украинских FPV-дронов, когда тот, не зная о приближающихся российских бойцах, полным составом вышел покурить, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин.
"У меня зашел боец с группой, то есть шло около шести бойцов, зачищали уже за Красноармейском, обошли их позиции и шли уже по лесополосе, и тут наткнулись на расчет FPV-дронов, они даже не ожидали, они вышли покурить, а тут мы. Солдаты подошли и сказали: "Добрый вечер", - сказал Ходыкин в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала