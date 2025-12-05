https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059940102.html
Бойцы ВС России застали врасплох расчет FPV-дронов в Красноармейске
Бойцы ВС России застали врасплох расчет FPV-дронов в Красноармейске - РИА Новости, 05.12.2025
Бойцы ВС России застали врасплох расчет FPV-дронов в Красноармейске
Бойцы ВС РФ, освобождавшие Красноармейск, застали врасплох расчет украинских FPV-дронов, когда тот, не зная о приближающихся российских бойцах, полным составом... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T05:14:00+03:00
2025-12-05T05:14:00+03:00
2025-12-05T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
донецкая народная республика
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420076_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_34bb9dc968fcd98641459d59274317ac.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420076_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_8dc53ea9cfabfdcccb3d9225c8f3b6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, красноармейск, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Бойцы ВС России застали врасплох расчет FPV-дронов в Красноармейске
Бойцы ВС России застали врасплох расчет FPV-дронов ВСУ, вышедших покурить
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бойцы ВС РФ, освобождавшие Красноармейск, застали врасплох расчет украинских FPV-дронов, когда тот, не зная о приближающихся российских бойцах, полным составом вышел покурить, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин.
"У меня зашел боец с группой, то есть шло около шести бойцов, зачищали уже за Красноармейском, обошли их позиции и шли уже по лесополосе, и тут наткнулись на расчет FPV-дронов, они даже не ожидали, они вышли покурить, а тут мы. Солдаты подошли и сказали: "Добрый вечер", - сказал Ходыкин в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин
вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска
в ДНР
и Волчанска
в Харьковской области
, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.