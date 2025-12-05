Бойцы ВС России застали врасплох расчет FPV-дронов в Красноармейске

"У меня зашел боец с группой, то есть шло около шести бойцов, зачищали уже за Красноармейском, обошли их позиции и шли уже по лесополосе, и тут наткнулись на расчет FPV-дронов, они даже не ожидали, они вышли покурить, а тут мы. Солдаты подошли и сказали: "Добрый вечер", - сказал Ходыкин в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.