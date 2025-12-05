Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США хотят, чтобы Европа вязала на себя оборонные возможности НАТО
14:10 05.12.2025 (обновлено: 14:31 05.12.2025)
СМИ: США хотят, чтобы Европа вязала на себя оборонные возможности НАТО
сша, европа, нато
США, Европа, НАТО
СМИ: США хотят, чтобы Европа вязала на себя оборонные возможности НАТО

Reuters: США призвали ЕС взять на себя оборонные возможности НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. США хотят, чтобы Европа к 2027 году взяла на себя большую часть обычных оборонных возможностей НАТО, от разведки до ракет, передает агентство Рейтер со ссылкой на пять источников, знакомые с обсуждениями, состоявшимися между чиновниками Пентагона и дипломатами в Вашингтоне на этой неделе.
"США хотят, чтобы Европа взяла на себя большую часть обычных оборонных возможностей НАТО, от разведки до ракет, к 2027 году", - передает агентство.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
США не дадут конкурентам извне укрепить позиции в Западном полушарии
13:09
 
США Европа НАТО
 
 
