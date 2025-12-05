Следствие попросило арестовать экс-главу Нижнекамска Муллина

КАЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Следствие обратилось в Набережночелнинский городской суд Татарстана с ходатайством об аресте экс-главы Нижнекамского района и города Нижнекамска Рамиля Муллина, подозреваемого в мошенничестве и превышении должностных полномочии, сообщил РИА Новости представитель суда.