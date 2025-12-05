Рейтинг@Mail.ru
11:51 05.12.2025
Следствие попросило арестовать экс-главу Нижнекамска Муллина
Следствие попросило арестовать экс-главу Нижнекамска Муллина
2025-12-05T11:51:00+03:00
2025-12-05T11:51:00+03:00
происшествия
нижнекамский район
нижнекамск
нижнекамский район
нижнекамск
2025
Статуя богини правосудия. Архивное фото
КАЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Следствие обратилось в Набережночелнинский городской суд Татарстана с ходатайством об аресте экс-главы Нижнекамского района и города Нижнекамска Рамиля Муллина, подозреваемого в мошенничестве и превышении должностных полномочии, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Поступило ходатайство об аресте Муллина, его рассмотрят сегодня", - сказал собеседник агентства.
По его информации, уголовное дело возбуждено в отношении Муллина и неустановленных должностных лиц Нижнекамского района по статьям "мошенничество" (два эпизода) и "превышение должностных полномочий".
Муллин родился 10 мая 1974 года в селе Муслюмово Муслюмовского района ТАССР. Окончил Казанский государственный медицинский университет (1998 год), Казанский государственный университет (2003 год), Поволжскую академию государственной службы (2004 год). Работал медбратом станции скорой медицинской помощи, санитарным врачом, главным врачом по коммунальной гигиене центра госсанэпиднадзора Муслюмовского района Татарстана. С 2001 по 2003 годы - начальник отдела здравоохранения администрации Муслюмовского района, в 2003-2006 годах - главный врач центра госсанэпиднадзора в Нижнекамском районе и Нижнекамске. С 2006 по 2010 годы - заместитель главы Нижнекамского района. С 2013 по 2021 годы - глава Муслюмовского района Татарстана, с 2021 по 2022 годы - руководитель исполкома Нижнекамского района, с 2022 по апрель 2025 года - глава Нижнекамского района, мэр Нижнекамска.
Задержание заместителя председателя Совета Нахимовского муниципального округа Севастополя по подозрению в получении и взятки - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Севастополе арестовали чиновника, подозреваемого в получении взятки
