Суд разъяснил, как должны поступать с покупателем жилья по "схеме Долиной"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Признание сделки купли-продажи квартиры недействительной влечет за собой возврат денег покупателю, а жилья — продавцу, следует из документов кассационного суда, поступивших в распоряжение РИА Новости.

К такому заключению пришли при рассмотрении иска по гражданскому делу по так называемой "схеме Долиной ".

Согласно материалам, обманутая мошенниками жительница Москвы в 2022 году продала жилье покупателю, не связанному со злоумышленниками, после чего передала деньги аферистам. Затем она отказалась отдавать имущество и стала требовать признания сделки недействительной.

Суд первой инстанции встал на сторону приобретателя квартиры, но апелляция отменила решение и поддержала продавца. Ее определение оспорили как покупатель, так и прокуратура.

Кассационный суд отметил, что если сделку признали недействительной как совершенную под влиянием заблуждения, то к ней применяют правила из второго пункта статьи 167 Гражданского кодекса.

« "Последствием недействительности сделки, совершенной под влиянием заблуждения, является возврат сторонами всего полученного по сделке. Эта норма не предусматривает <…> возможности усмотрения суда в применении или неприменении двусторонней реституции (взаимный возврат полученного по недействительной сделке. — Прим. ред.), так как эти последствия возникают в силу закона", — говорится в документе.

Суд подчеркнул, что для применения двусторонней реституции не требуется предъявление иска стороной, которая возражает против признания сделки недействительной.

Афера с квартирой Долиной

Певица Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Наряду с этим Долина оспорила в суде сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого Лурье обратилась в Верховный суд.

"Схема Долиной"

В последнее время в России получила распространение мошенническая схема, когда продавец после продажи квартиры и получения денег отказывается передавать ее покупателю, ссылаясь на то, что в момент заключения сделки находился под воздействием мошенников. Продавцы квартир зачастую оказываются людьми пожилого возраста, суды, как правило, встают на их сторону: возвращают истцам имущество и отказывают покупателям в возмещении ущерба. Так люди лишаются и квартиры, и денег.

Госдуме обсуждают варианты противодействия этой схеме, один из них — введение периода охлаждения для операций с недвижимостью на семь дней. Такой срок даст продавцу время, чтобы оценить свои действия, и если он поймет, что находится под воздействием мошенников, то сможет отказаться от продажи жилья, пояснил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Депутаты предлагают установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование в случаях, когда имущество для продавца или покупателя единственное.