Четверо сотрудников рехаба в Егорьевске признали вину

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Четверо сотрудников реабилитационного центра в Егорьевске признали вину, задержан еще один фигурант - консультант центра, Четверо сотрудников реабилитационного центра в Егорьевске признали вину, задержан еще один фигурант - консультант центра, сообщает подмосковный главк СК России.

Ранее прокуратура Подмосковья сообщала что суд рассмотрит ходатайства об аресте восьмерых сотрудников реабилитационных центров в Егорьевске Видном , где незаконно удерживали постояльцев. Как отмечали в подмосковной полиции, в реабилитационном центре в деревне Малое Видное незаконно удерживали 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет, были задержаны гендиректор и трое работников. Работа центра реабилитации в Егорьевске проверили. Позже подмосковный главк СК РФ сообщил, что гендиректор центра в Видном вину не признал, но его сотрудники дали против него показания.

"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение четырем сотрудникам реабилитационного центра. Они обвиняются в незаконном удерживании постояльцев (часть 3 статьи 127 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Также был задержан еще один фигурант дела - консультант центра, в ближайшее время ему также будет предъявлено обвинение.