Четверо сотрудников рехаба в Егорьевске признали вину

11:38 05.12.2025 (обновлено: 11:51 05.12.2025)
Четверо сотрудников реабилитационного центра в Егорьевске признали вину, задержан еще один фигурант - консультант центра, сообщает подмосковный главк СК России.
происшествия, егорьевск, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Егорьевск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Московская область (Подмосковье)
© УМВД по Московской областиКадр видео проверки деятельности реабилитационного центра, расположенного в городе Егорьевск Московской области
© УМВД по Московской области
Кадр видео проверки деятельности реабилитационного центра, расположенного в городе Егорьевск Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Четверо сотрудников реабилитационного центра в Егорьевске признали вину, задержан еще один фигурант - консультант центра, сообщает подмосковный главк СК России.
Ранее прокуратура Подмосковья сообщала что суд рассмотрит ходатайства об аресте восьмерых сотрудников реабилитационных центров в Егорьевске и Видном, где незаконно удерживали постояльцев. Как отмечали в подмосковной полиции, в реабилитационном центре в деревне Малое Видное незаконно удерживали 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет, были задержаны гендиректор и трое работников. Работа центра реабилитации в Егорьевске проверили. Позже подмосковный главк СК РФ сообщил, что гендиректор центра в Видном вину не признал, но его сотрудники дали против него показания.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение четырем сотрудникам реабилитационного центра. Они обвиняются в незаконном удерживании постояльцев (часть 3 статьи 127 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Также был задержан еще один фигурант дела - консультант центра, в ближайшее время ему также будет предъявлено обвинение.
В подмосковном главке отметили, что в ходе допроса четверо мужчин признали свою вину. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.
ПроисшествияЕгорьевскСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
