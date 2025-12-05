"Корона бы не упала". Глава МИД Польши резко набросился на Зеленского

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоило бы попросить о встрече с президентом Польши Каролем Навроцким, заявил глава МИД республики Радослав Сикорский. Его цитирует радиостанция RMF24. "У Зеленского не упала бы корона с головы, если бы он, проезжая через Польшу, запросил визит в президентский дворец", — сказал министр.

Вместе с тем, он раскритиковал Навроцкого за его настойчивые требования к украинским властям проявить благодарность за оказанную помощь.



Президент Польши заявлял, что Варшава будет ставить свои интересы выше интересов Украины.



Кроме того, Навроцкий в июне отвечая на поздравления Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, польский президент неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине.