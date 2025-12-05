Рейтинг@Mail.ru
"Корона бы не упала". Глава МИД Польши резко набросился на Зеленского - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/sikorskiy-2060071053.html
"Корона бы не упала". Глава МИД Польши резко набросился на Зеленского
"Корона бы не упала". Глава МИД Польши резко набросился на Зеленского - РИА Новости, 05.12.2025
"Корона бы не упала". Глава МИД Польши резко набросился на Зеленского
Владимиру Зеленскому стоило бы попросить о встрече с президентом Польши Каролем Навроцким, заявил глава МИД республики Радослав Сикорский. Его цитирует... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:03:00+03:00
2025-12-05T14:03:00+03:00
в мире
польша
владимир зеленский
украина
варшава
кароль навроцкий
радослав сикорский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464663_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_6c3b9f213a30bcf6c04ee1c98193cda2.jpg
https://ria.ru/20251205/koshkovich-2060003979.html
https://ria.ru/20251205/brayen-2059979976.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe4847e1a701c107377a324f2a16ade7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, владимир зеленский, украина, варшава, кароль навроцкий, радослав сикорский
В мире, Польша, Владимир Зеленский, Украина, Варшава, Кароль Навроцкий, Радослав Сикорский
"Корона бы не упала". Глава МИД Польши резко набросился на Зеленского

Сикорский: у Зеленского не упадет корона, если он запросит встречу с Навроцким

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоило бы попросить о встрече с президентом Польши Каролем Навроцким, заявил глава МИД республики Радослав Сикорский. Его цитирует радиостанция RMF24.

"У Зеленского не упала бы корона с головы, если бы он, проезжая через Польшу, запросил визит в президентский дворец", — сказал министр.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Признание Макрона Зеленскому вызвало изумление на Западе
11:47
Вместе с тем, он раскритиковал Навроцкого за его настойчивые требования к украинским властям проявить благодарность за оказанную помощь.

Президент Польши заявлял, что Варшава будет ставить свои интересы выше интересов Украины.

Кроме того, Навроцкий в июне отвечая на поздравления Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, польский президент неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине
10:30
 
В миреПольшаВладимир ЗеленскийУкраинаВаршаваКароль НавроцкийРадослав Сикорский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала