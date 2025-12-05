Рейтинг@Mail.ru
Швеция прекратит помогать другим странам, чтобы отправить деньги Украине - РИА Новости, 05.12.2025
17:55 05.12.2025
Швеция прекратит помогать другим странам, чтобы отправить деньги Украине
Швеция прекратит помогать другим странам, чтобы отправить деньги Украине - РИА Новости, 05.12.2025
Швеция прекратит помогать другим странам, чтобы отправить деньги Украине
Шведские власти намерены прекратить финансирование ряда стран в рамках программ развития, чтобы выделить деньги Украине, сообщает в пятницу МИД королевства. РИА Новости, 05.12.2025
в мире, украина, россия, зимбабве, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Зимбабве, Сергей Лавров, НАТО
Швеция прекратит помогать другим странам, чтобы отправить деньги Украине

Швеция прекратит финансирование Зимбабве и Танзании для помощи Украине

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Шведские власти намерены прекратить финансирование ряда стран в рамках программ развития, чтобы выделить деньги Украине, сообщает в пятницу МИД королевства.
"Правительство приняло решение постепенно прекратить предоставление помощи в целях развития Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии, чтобы отдать приоритет Украине", - говорится в сообщении.
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Российский посол рассказал, какое оружие поставляла Киеву Швеция
28 мая, 05:29
По данным ведомства, перераспределение средств позволит увеличить помощь Украине до 10 миллиардов шведских крон (около 1 миллиарда долларов) в 2026 году.
МИД королевства также сообщил, что закрывает посольства в Боливии, Либерии и Зимбабве в связи с поэтапным прекращением программ развития с этими странами.
В июле шведские власти передали Украине около 180 миллионов долларов за счет закрытия ряда программ помощи с Афганистаном, странами Азии и Океании.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Швеция выделила Украине 20-й пакет военной помощи
11 сентября, 16:27
 
В миреУкраинаРоссияЗимбабвеСергей ЛавровНАТО
 
 
