Швеция прекратит помогать другим странам, чтобы отправить деньги Украине

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Шведские власти намерены прекратить финансирование ряда стран в рамках программ развития, чтобы выделить деньги Украине, сообщает в пятницу МИД королевства.
По данным ведомства, перераспределение средств позволит увеличить помощь Украине до 10 миллиардов шведских крон (около 1 миллиарда долларов) в 2026 году.
МИД королевства также сообщил, что закрывает посольства в Боливии, Либерии и Зимбабве в связи с поэтапным прекращением программ развития с этими странами.
В июле шведские власти передали Украине около 180 миллионов долларов за счет закрытия ряда программ помощи с Афганистаном, странами Азии и Океании.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
