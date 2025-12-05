Россиянка впервые забросила шайбу в матче PWHL

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Торонто Септрз" одержал победу над "Оттавой Чардж" в матче регулярного чемпионата Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).
Встреча в Торонто завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Дэрил Уоттс (23-я минута), Натали Спунер (33) и Блэр Тернбулл (60). У "Оттавы" отличилась российская хоккеистка Фануза Кадирова (2), которой ассистировала ее соотечественница Анна Шохина.
Хоккеистки из России впервые заработали результативные очки в матче PWHL. Ранее обе россиянки подписали контракты с "Оттавой" сроком на один сезон, клуб выбрал Шохину и Кадирову под 13-м и 45-м номерами соответственно на драфте PWHL. В 2024 году россиянка Илона Маркова была задрафтована под общим 37-м номером, но так и не провела ни одного матча за "Бостон".
"Оттава" с 3 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице лиги, в активе команды одна победа в четырех матчах. "Торонто", набрав 6 баллов, располагается на второй позиции.