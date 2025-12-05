Россиянка впервые забросила шайбу в матче PWHL

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Торонто Септрз" одержал победу над "Оттавой Чардж" в матче регулярного чемпионата Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).

"Оттава" с 3 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице лиги, в активе команды одна победа в четырех матчах. "Торонто", набрав 6 баллов, располагается на второй позиции.