Рейтинг@Mail.ru
Ставка за четыре билета на "Щелкунчика" 31 декабря достигла миллиона рублей - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 05.12.2025 (обновлено: 16:51 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/schelkunchik-2060147911.html
Ставка за четыре билета на "Щелкунчика" 31 декабря достигла миллиона рублей
Ставка за четыре билета на "Щелкунчика" 31 декабря достигла миллиона рублей - РИА Новости, 05.12.2025
Ставка за четыре билета на "Щелкунчика" 31 декабря достигла миллиона рублей
Ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 31 декабря в 18.00 мск, превысила начальную стоимость в пять раз... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:44:00+03:00
2025-12-05T16:51:00+03:00
новый год
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059490023_0:72:3110:1821_1920x0_80_0_0_1156b605def09ae38b48bf9ff565b672.jpg
https://ria.ru/20251205/bilet-2060057360.html
https://ria.ru/20251205/bilety-2060090116.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059490023_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_e2ff084e25d6bd12c472d13965358db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новый год, большой театр
Новый год, Большой театр
Ставка за четыре билета на "Щелкунчика" 31 декабря достигла миллиона рублей

РИА Новости: ставка за 4 билета на "Щелкунчика" 31 декабря достигла 1 млн рублей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОнлайн-продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре
Онлайн-продажа билетов на балет Щелкунчик в Большом театре - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 31 декабря в 18.00 мск, превысила начальную стоимость в пять раз и достигла миллион рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.
Торги начались в 13.00 мск. Билеты на официальном сайте театра на данный показ уже проданы. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 6-9 места 12 ряда составляет миллион рублей при начальной стоимости 200 тысяч рублей. Еще за один комплект билетов на показ в канун Нового года зрители готовы отдать 600 тысяч рублей - это на 15-18 места ряда "А". Торги продолжаются.
Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Названа максимальная стоимость билетов на "Щелкунчика" 31 декабря
13:25
Кто исполнит главные роли вечером 31 декабря, пока неизвестно.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены как единичные места, так и комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Билеты на предновогоднего "Щелкунчика" в Большом раскупили за полчаса
14:47
 
Новый годБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала