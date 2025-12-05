Ставка за четыре билета на "Щелкунчика" 31 декабря достигла миллиона рублей

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 31 декабря в 18.00 мск, превысила начальную стоимость в пять раз и достигла миллион рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.

Торги начались в 13.00 мск. Билеты на официальном сайте театра на данный показ уже проданы. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 6-9 места 12 ряда составляет миллион рублей при начальной стоимости 200 тысяч рублей. Еще за один комплект билетов на показ в канун Нового года зрители готовы отдать 600 тысяч рублей - это на 15-18 места ряда "А". Торги продолжаются.