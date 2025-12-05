Рейтинг@Mail.ru
Большой театр начал продажи четвертого блока билетов на "Щелкунчика" - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 05.12.2025 (обновлено: 10:05 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/schelkunchik-2059971647.html
Большой театр начал продажи четвертого блока билетов на "Щелкунчика"
Большой театр начал продажи четвертого блока билетов на "Щелкунчика" - РИА Новости, 05.12.2025
Большой театр начал продажи четвертого блока билетов на "Щелкунчика"
Продажи билетов на последний в декабре блок новогодних спектаклей балета "Щелкунчик", которые состоятся 30 и 31 декабря в Большом театре, стартовали в 10.00 мск РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:04:00+03:00
2025-12-05T10:05:00+03:00
россия
большой театр
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059732629_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_280e6ac42b7fdae43de80c10f2a40767.jpg
https://ria.ru/20251204/schelkunchik-2059911297.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059732629_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_171135f0ae6a13d35eef83df66b70041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, большой театр, новый год, общество
Россия, Большой театр, Новый год, Общество
Большой театр начал продажи четвертого блока билетов на "Щелкунчика"

Продажи четвертого блока билетов на "Щелкунчика" стартовали на сайте Большого

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОнлайн-продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре
Онлайн-продажа билетов на балет Щелкунчик в Большом театре - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Онлайн-продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Продажи билетов на последний в декабре блок новогодних спектаклей балета "Щелкунчик", которые состоятся 30 и 31 декабря в Большом театре, стартовали в 10.00 мск в пятницу, убедился корреспондент РИА Новости.
В пятницу в 10.00 мск на официальном сайте Большого театра России стартовали продажи финального блока билетов на балет "Щелкунчик", показы которого состоятся 30–31 декабря.
Первыми открылись продажи на спектакль 30 декабря в 12.00 мск. С 11.00 мск 5 декабря можно приобрести билеты на представление 30 декабря в 19.00 мск.
С 12.00 мск в пятницу стартуют продажи на спектакль 31 декабря в 12:00 мск. На финальный в этом году показ 31 декабря 18:00 билеты можно будет приобрести на сайте с 13.00 мск.
Онлайн-продажа билетов на балет Щелкунчик в Большом театре - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 660 тысяч рублей
Вчера, 21:49
 
РоссияБольшой театрНовый годОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала