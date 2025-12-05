Большой театр начал продажи четвертого блока билетов на "Щелкунчика"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Продажи билетов на последний в декабре блок новогодних спектаклей балета "Щелкунчик", которые состоятся 30 и 31 декабря в Большом театре, стартовали в 10.00 мск в пятницу, убедился корреспондент РИА Новости.

В пятницу в 10.00 мск на официальном сайте Большого театра России стартовали продажи финального блока билетов на балет "Щелкунчик", показы которого состоятся 30–31 декабря.

Первыми открылись продажи на спектакль 30 декабря в 12.00 мск. С 11.00 мск 5 декабря можно приобрести билеты на представление 30 декабря в 19.00 мск.