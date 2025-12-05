https://ria.ru/20251205/schelkunchik-2059971647.html
Большой театр начал продажи четвертого блока билетов на "Щелкунчика"
Большой театр начал продажи четвертого блока билетов на "Щелкунчика" - РИА Новости, 05.12.2025
Большой театр начал продажи четвертого блока билетов на "Щелкунчика"
Продажи билетов на последний в декабре блок новогодних спектаклей балета "Щелкунчик", которые состоятся 30 и 31 декабря в Большом театре, стартовали в 10.00 мск РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:04:00+03:00
2025-12-05T10:04:00+03:00
2025-12-05T10:05:00+03:00
россия
большой театр
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059732629_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_280e6ac42b7fdae43de80c10f2a40767.jpg
https://ria.ru/20251204/schelkunchik-2059911297.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059732629_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_171135f0ae6a13d35eef83df66b70041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, большой театр, новый год, общество
Россия, Большой театр, Новый год, Общество
Большой театр начал продажи четвертого блока билетов на "Щелкунчика"
Продажи четвертого блока билетов на "Щелкунчика" стартовали на сайте Большого
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Продажи билетов на последний в декабре блок новогодних спектаклей балета "Щелкунчик", которые состоятся 30 и 31 декабря в Большом театре, стартовали в 10.00 мск в пятницу, убедился корреспондент РИА Новости.
В пятницу в 10.00 мск на официальном сайте Большого театра России
стартовали продажи финального блока билетов на балет "Щелкунчик", показы которого состоятся 30–31 декабря.
Первыми открылись продажи на спектакль 30 декабря в 12.00 мск. С 11.00 мск 5 декабря можно приобрести билеты на представление 30 декабря в 19.00 мск.
С 12.00 мск в пятницу стартуют продажи на спектакль 31 декабря в 12:00 мск. На финальный в этом году показ 31 декабря 18:00 билеты можно будет приобрести на сайте с 13.00 мск.