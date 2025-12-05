Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия отметили важность сотрудничества в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/rossija-2060067391.html
Россия и Индия отметили важность сотрудничества в борьбе с терроризмом
Россия и Индия отметили важность сотрудничества в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия отметили важность сотрудничества в борьбе с терроризмом
Россия и Индия отметили значимость сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом без скрытых повесток и двойных стандартов, на основе Устава ООН. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:55:00+03:00
2025-12-05T13:55:00+03:00
в мире
индия
россия
оон
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060065218_0:202:3129:1962_1920x0_80_0_0_b2497331fd88e06b14edf2aa9fcd5014.jpg
https://ria.ru/20251205/rossija-2060062665.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060065218_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_fa236f437ee901420689e2700d4aae4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, оон, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, ООН, Визит Путина в Индию — 2025
Россия и Индия отметили важность сотрудничества в борьбе с терроризмом

Россия и Индия отметили значимость сотрудничества в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после российско-индийских переговоров в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после российско-индийских переговоров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после российско-индийских переговоров в Нью-Дели
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия отметили значимость сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом без скрытых повесток и двойных стандартов, на основе Устава ООН.
Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны призвали к бескомпромиссной борьбе с международным терроризмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях, отметив значимость наращивания сотрудничества в этой сфере без скрытых повесток и двойных стандартов, на прочной основе международного права и Устава ООН", - говорится в заявлении.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия призвали к согласованным действиям в борьбе с терроризмом
13:41
 
В миреИндияРоссияООНВизит Путина в Индию — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала