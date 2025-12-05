https://ria.ru/20251205/rossija-2060067391.html
Россия и Индия отметили важность сотрудничества в борьбе с терроризмом
Россия и Индия отметили значимость сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом без скрытых повесток и двойных стандартов, на основе Устава ООН. РИА Новости, 05.12.2025
