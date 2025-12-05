Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в киноиндустрии - РИА Новости, 05.12.2025
13:40 05.12.2025
Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в киноиндустрии
Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в киноиндустрии - РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в киноиндустрии
Россия и Индия поддержали идею расширения двустороннего сотрудничества в киноиндустрии, в том числе в развитии совместного кинопроизводства и взаимном участие в
россия, индия, в мире, визит путина в индию — 2025
Россия, Индия, В мире, Визит Путина в Индию — 2025

Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в киноиндустрии

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия поддержали идею расширения двустороннего сотрудничества в киноиндустрии, в том числе в развитии совместного кинопроизводства и взаимном участие в международных кинофестивалях.
Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны поддержали идею расширения сотрудничества в области киноиндустрии, включая развитие совместного кинопроизводства и взаимное участие в международных кинофестивалях, проводимых в России и Индии", - говорится в документе.
Отмечается, что стороны считают культурное взаимодействие и гуманитарные обмены важной составляющей российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Страны приветствуют проведение фестивалей культурного обмена, направленных на наиболее полную демонстрацию российской и индийской культуры.
"Стороны с удовлетворением отметили активизацию обменов и контактов между экспертами, аналитическими центрами и институтами России и Индии. На протяжении многих лет этот диалог способствовал углублению взаимопонимания между российскими и индийскими стратегическими и политическими кругами, а также бизнесом в целях дальнейшего укрепления стратегического партнерства", - уточняется в документе.
Кроме того, РФ и Индия высоко оценивают усилия по обеспечению благополучия студентов и продолжат развитие образовательных связей между университетами и учебными заведениями двух стран.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал Россию страной, где постоянно крутят индийское кино
