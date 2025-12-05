Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в киноиндустрии

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия Россия и Индия поддержали идею расширения двустороннего сотрудничества в киноиндустрии, в том числе в развитии совместного кинопроизводства и взаимном участие в международных кинофестивалях.

Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.

« "Стороны поддержали идею расширения сотрудничества в области киноиндустрии, включая развитие совместного кинопроизводства и взаимное участие в международных кинофестивалях, проводимых в России и Индии", - говорится в документе.

Отмечается, что стороны считают культурное взаимодействие и гуманитарные обмены важной составляющей российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Страны приветствуют проведение фестивалей культурного обмена, направленных на наиболее полную демонстрацию российской и индийской культуры.

"Стороны с удовлетворением отметили активизацию обменов и контактов между экспертами, аналитическими центрами и институтами России и Индии. На протяжении многих лет этот диалог способствовал углублению взаимопонимания между российскими и индийскими стратегическими и политическими кругами, а также бизнесом в целях дальнейшего укрепления стратегического партнерства", - уточняется в документе.