Россия и Индия отметили роль ШОС в формировании миропорядка
Россия и Индия отметили возрастающую роль ШОС в формировании представительного, демократического, справедливого многополярного миропорядка. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:30:00+03:00
в мире
индия
россия
шос
визит путина в индию — 2025
владимир путин
нарендра моди
индия
россия
