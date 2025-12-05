Россия и Индия выступили за переговоры по предотвращению гонки вооружений

"Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров по выработке юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве с запретом на размещение оружия в космосе и применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса", - говорится в заявлении.